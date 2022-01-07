Кинула в пакет дитину: у Харкові жінка народила дівчинку і викинула її з п'ятого поверху

Народила дитину і викинула з вікна / ТСН

У Харкові 22-річна студентка з Палестини на Святвечір, 6 січня, самостійно народила дівчинку, а після загорнула дитину в пакет і викинула з вікна п'ятого поверху.

Як повідомляє ТСН, стан породіллі погіршився і вона поїхала до лікарні.

"Там і зізналася у скоєному. Поліцейським розповіла, що приховувала свою вагітність, а дитину народила мертвою", - йдеться в повідомленні.

В даний час проводяться експертизи, щоб встановити причину смерті немовляти.

Що загрожує студентці

Матір викличуть на повторний допит вже за участю перекладача. Якщо провину доведуть, їй може загрожувати до 5 років ув'язнення.

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Відомо, що дівчина отримала допомогу медиків і вже повернулася додому – на квартиру, де вона живе з братом.

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