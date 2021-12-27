Погода на сьогодні: частину України завалить снігом, вдарить мороз до -14

Найхолодніше сьогодні буде в Харківській, Луганській та Донецькій областях. Найтепліше - в Одеській, температура повітря становитиме +1, свідчить прогноз погоди.
Погода в Україні у понеділок, 27 грудня, буде морозною та сніжною. Температура вночі -8 ... -13 градусів, вдень -2 ... -7. Максимальна температура повітря вдень складе всього +1 градус.
Найхолодніше сьогодні буде в Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там синоптик прогнозує -6...-8 градусів. Вночі - сильні морози до -12...-14, каже прогноз погоди Українського гідрометцентру.
У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть -3...-5 градусів. У Київській та Житомирській областях -4....-6 градусів. На Заході України також буде морозно - від -2 до -5.
Найтепліше в Одеській області - температура повітря складе +1 градус. В цілому, в південній частині України та на Закарпатті вночі -2...-7 градусів, вдень - близько нуля.
Синоптик попередив про сильний вітер - на Заході та сході пориви вітру сягатимуть 5-10 метрів на секунду, в інших регіонах вітер буде слабшим – 3-8 метрів на секунду.
У понеділок у північних та частині центральних областей буде хмарно, але без опадів. Сухо буде також на Волині та Рівненщині. Водночас в інших областях і вдень, і вночі синоптик прогнозує сніг, в Криму - мокрий сніг.
"У південній частині, вдень і в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях сніг; на півдні Одеської області та в Криму мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця. На решті території без опадів. На дорогах країни місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру в Facebook.
Погода в містах України 27 Грудня
- Ужгород - -1...+1;
- Львів - -2...-4;
- Івано-Франківськ - -3...-5;
- Тернопіль - -3...-5;
- Чернівці - -3...-5;
- Хмельницький - -3...-5;
- Луцьк - -3...-5;
- Рівне - -3...-5;
- Житомир – -4...-6;
- Вінниця - -2...-4;
- Одеса - -1 ... +1;
- Миколаїв - -1...-3;
- Херсон - 0 ... -2;
- Сімферополь - +1 ... +3;
- Кропивницький - -3...-5;
- Черкаси - -3...-5;
- Чернігів - -3...-5;
- Суми - -3...-5;
- Полтава – -4...-6;
- Дніпро - -6 ... -8;
- Запоріжжя - -3...-5;
- Донецьк - -6 ... -8;
- Луганськ - -6 ... -8;
- Харків - -6 ... -8;
- Київ - -4 ... -6.
Погода в Києві
У понеділок, 27 грудня в Києві буде без опадів. Вітер південно-східний 3-8 м/с.Температура повітря вночі -10...-12 градусів, вдень -4...-6.
Як повідомляв Главред, погода в Україні на новорічні свята з 31 грудня по 2 січня буде морозною та сніжною. За прогнозом метеорологів, українців очікують "температурні гойдалки".
Синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала розповіла, що погода в Україні на тижні очікується морозним через антициклон з північного заходу. На Новий рік 2022 року випаде сніг і очікується незначне потепління.
Температура повітря в новорічні дні повинна скласти в середньому від 0 до мінус 5 морозу вдень і від -2 до -7 градусів вночі. А ось 31 грудня вдень на території країни буде від -3 до +3. У новорічну ніч не виключений і мокрий сніг.
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