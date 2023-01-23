Скандал у Львові: начальника патрульної поліції відсторонили, бо подарував своїй дівчині перепустку

Посадовець у день народження своєї дівчини вручив їй перепустку на проїзд через площу Ринок.

Начальника патрульної поліції відсторонили, бо подарував своїй дівчині перепустку/ скрін

У Львові розгорівся скандал після того, як начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко подарував своїй дівчині на день народження перепустку на проїзд площею Ринок в обласному центрі. Після цього Пилипенка відсторонили від займаної посади.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України. Зазначається, що буде проведене службове розслідування.

"За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування", – йдеться у повідомленні.

Раніше у соцмережах з’явилося відео, на якому Пилипенко дарує подарунок своїй дівчині, вона відкриває коробку, щось звідти дістає, а потім радісно говорить "Перепустка через площу Ринок на мій Мерседес!" і цілує начальника патрульної поліції.

скрін

Нагадаємо, для того, щоб заїхати на пішохідну площу Ринок у Львові власним автомобілем, потрібно мати спеціальну перепустку. Для її отримання, потрібно подати заявку та отримати дозвіл від міської ради.

Першочергово заїжджати у центральну пішохідну зону Львова дозволено людям, у яких там розташоване житло, за наявності у них спеціальних перепусток. Також доступ до пішохідної зони є у спецтранспорту – наприклад, швидкої допомоги, поліції чи пожежних машин.

Раніше повідомлялося, що у Львові депутати зажадали заборонити роботу УПЦ МП. 29 листопада депутати Львівської облради вирішили заборонити роботу об'єктів колишньої УПЦ (Московського патріархату) на території регіону.

Нагадаємо, львівські хірурги з Національного реабілітаційного центру "Незламні" повернули тяжкопораненому бійцю ЗСУ Олексію Свинарю можливість нормально пересуватися. Лікарі провели вкрай складну операцію.

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