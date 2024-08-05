Скандал в 'Укрзалізниці': чоловік переконував, що може їхати в жіночому купе

Під час поїздки "Укрзалізницею" чоловік переконував, що має повне право їхати в жіночому купе, згодом його підтримала провідниця.

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Скандал в Укрзалізниці / колаж: Главред, фото: УНІАН

В "Укрзалізниці" розгорівся скандал, коли чоловік купив білет у жіноче купе, а згодом провідниця стала на його захист та сказала, що він має повне право подорожувати разом із жінками. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла одна із пасажирок та свідків події.

"Зранку я трішки здивувалась. Вірніше, навіть не трішки. Дивна іронія в тому, що чоловік, за його словами, не поїхав би в одному купе з геями, а то вони до нього приставати будуть. А шо ж такоє? Програємо в асоціації, чи це заскладно?" - написала пасажирка.

Свідки події повідомляють, що провідниця не лише пропустила чоловіка у вагон, а ще й вмовляла дівчат прийняти його, мотивуючи це тим, що він може "порозважати їх".

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Скандальна ситуація сталася у потязі 005 Запоріжжя-Ясіня, а чоловік сів на вокзалі у Дніпрі.

Подія трапилась 4 серпня у вагоні потяга 005 Запоріжжя-Ясіня. У Дніпрі чоловік сів у вагон, котрий був підлаштованим під жіночі купе. Провідниця не дише впустила його, але і вмовляла жінок прийняти його в своє купе, мотивуючи це тим, що він придбав квиток та має повне право їхати саме в цьому вагоні.

"В нього квиток проданий. Ви розумієте? Я ж його не привела сюди. А чому він не може їхати? З якої пори вже не можна їхати?" – сказала провідниця.

Також, за словами пасажирок, чоловік натякав на те, що якщо їм щось не подобається, то саме дівчатам варто іти в касу та змінювати квиток і іти в іншиц вагон.

Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Крім того, чоловік встиг дискримінувати представників ЛГБТ меншин і сказав, що якби це "був вагон для голубих", він сам би в ньому не поїхав.

Жінка, яка була свідком подій, повідомила, що після її дзвінка на гарячу лінію "Укрзалізниці" чоловіка перевели із скандалом у інший вагон.

Скандал в "Укрзалізниці"

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" анонсували продаж квитків в купе, в яких будуть їхати лише жінки.

Також раніше розгорівся скандал через те, що нацгвардійця дорогою з Києва у Чернігів не впустили у вагон "Інтерсіті" через великого пса. Врешті військовий їхав майже три години в дорозі у тамбурі разом зі службовим собакою.

Як повідомлялось, раніше навколо компанії Укрзалізниця знову розгорівся скандал. Пасажирка поскаржилася на те, що провідник відмовився пересадити її в інше купе через чоловіка, який робив їй непристойні пропозиції.

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