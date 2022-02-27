"Ворог сатаніє": Кличко попередив киян про найскладнішу ніч

Віталій Кличко / Facebook

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян провести найближчу ніч в укриттях.

"Сьогоднішня ніч знову буде складною. Тому наші захисники готуються захищати столицю. А киян я закликаю провести цю ніч в укриттях. Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні будинки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоча сам несе великі втрати - і людські, і військовою технікою. Тому що, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних", - повідомив мер Києва.

Увечері російські інтернет-видання поширили інформацію з посиланням, що Київ нібито оточений і евакуація людей неможлива.

"Дивно, що це почали поширювати українські телеграм-канали. Не вірте брехні! Довіряйте інформацію тільки з офіційних джерел", - сказав Кличко.

"Росія продовжує воювати проти України не тільки військовою зброєю, а й інформаційно. Створюють фальшиві сторінки представників влади, маніпулюють інформацією, створюючи якісь легенди. Сьогодні створили клон моєї сторінки в Інстаграмі", - додав він.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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