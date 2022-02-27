Евакуації з Києва немає: Кличко пояснив ситуацію / УНІАН

У Києві не проводиться евакуація. І найближчим часом нічого в цьому напрямку зробити неможливо, адже місто оточене.

"Ми не можемо це зробити (евакуювати людей – ред.), всі виїзди заблоковані. Прямо зараз ми оточені", - констатував мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Associated Press.

Будь-які повідомлення про можливу евакуацію влада столиці називає провокацією та закликає ігнорувати їх.

"Маємо інформацію, що невідомі агітують виходити з будинків і укриттів для евакуації. Якщо вам пропонують покинути безпечне місце, ігноруйте ці заклики", - повідомляє КМДА в Телеграмі.

Оновлення: Пізніше мер Києва випустив відеозвернення, в якому спростував свою цитату з інтерв'ю Associated Press (можливо, видання неправильно трактувало його слова).

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Що відбувається в Києві сьогодні

За останніми даними, в Києві загинули 9 мирних жителів, у тому числі одна дитина, заявив Кличко. У той же час у ніч на 27 лютого вдалося знищити шість російських диверсантів.

"Зараз у нас є електрика, зараз у нас є вода і опалення в будинках. Але зруйнована інфраструктура для доставки їжі і ліків", – додав мер Києва, зазначивши, що місто знаходиться "на порозі гуманітарної катастрофи".

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