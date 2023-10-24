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"Ситуація дуже важка": окупанти готують оточення важливого міста – офіцер ЗСУ

Юрій Берендій
24 жовтня 2023, 15:00
Росіяни націлились на ключову залізничну розв'язку на Харківщині. За словами командира підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ ситуація дуже тяжка.
Армия, солдаты
Окупанти хочуть "відрізати" ціле місто - офіцер ЗСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Російська армія намагається захопити стратегічно важлие місто на Харківщині. Мова йде про ключову залізничну розв'язку - Куп'янськ Вузловий. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський.

Офіцер зазначив, що штурми на Куп'янському напрямку тривають цлодобово

"Спроби штурмів не зупиняються. Він намагається відбити Куп’янськ-Вузловий. Це дійсно стратегічна залізнична розв’язка, за яку він намагається вхопитися і наносить ураження по переправах, по всіх об’єктах, що можуть нас відрізати від Куп’янська-Вузлового", - зазначив Ярославський.

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За словами командира підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ ситуація на цьому напрямку "дуже важка".

"Так, дійсно намагається взяти в оточення Куп’янськ. Це його мета. Ми цю мету розуміємо. Ворог несе втрати, але за рахунок переміщення додаткових сил їх швидко відновлює. Ми не відчуваємо, що ворога стає менше. Знаємо, що він намагається найближчим часом спробувати повторні штурмові дії. Ситуація дуже важка", – резюмував Ярославський.

Наступ на Куп'янськ

Нагадаємо, як раніше поввідомляв Главред, російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ під Куп'янськом. Ворог хоче оточити місто. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Також, начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що російські окупанти планують захопити Куп'янськ Харківської області, який звільнили Сили оборони України ще восени 2022 року. Цим пояснюється відновлення активності РФ Лимано-Куп'янському напрямкую

Водночас, військовий аналітик Олексій Гетьман повідомив, що на Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються робити танкові атаки. Втім, ЗСУ стримують росіян. Гетьман розповів, що РФ ще на початку року анонсували великий наступ саме на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

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війна в Україні ЗСУ Купянск
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