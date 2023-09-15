Шуфричу обрали запобіжний захід за підозрою в держзраді

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Нестору Шуфричу – арешт на 60 діб без права внесення застави.
Як повідомляє "Суспільне", Шуфрича взяли під варту прямо в залі суду, одягнувши йому на руки кайданки. Перед цим нардепу оголосили про підозру у держзраді.
Тож тепер Шуфрич перебуватиме у СІЗО до 13 листопада, не маючи права внести заставу. Втім, нардеп має намір оскаржувати запобіжний захід.
Варто відзначити, що засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення. Адвокати Шуфрича заперечували та виступали за відкрите засідання.
Що відомо про справу Шуфрича
У п'ятницю, 15 вересня, до нардепа Нестора Шуфрича прийшла з обшуками Служба безпеки України. Його підозрюють у державній зраді та співпраці з Володимиром Сівковичем, який, за даними слідства, працює на спецслужби агресора Росії.
Пізніше СБУ повідомила, що нардепу Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У Нестора Шуфрича в будинку знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. В українській спецслужбі уточнюють, що одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.
До слова, у березні 2022 року Нестора Шуфрича затримували бійці територіальної оборони України. Його звинувачували в фотографуванні позицій ЗСУ. Пізніше Шуфрича відпустили.
Вас може зацікавити:
- "Є позитивна динаміка": ЗСУ можуть почати звільнення Донецька - Світан
- Залужний заінтригував "хорошими новинами" після зустрічі із західними партнерами
- Зеленський анонсував важливі міжнародні заходи на другу половину вересня