Шуфрича взяли під варту прямо в залі суду, одягнувши йому на руки кайданки.

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Шуфричу обрали запобіжний захід за підозрою в держзраді / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Нестору Шуфричу – арешт на 60 діб без права внесення застави.

Як повідомляє "Суспільне", Шуфрича взяли під варту прямо в залі суду, одягнувши йому на руки кайданки. Перед цим нардепу оголосили про підозру у держзраді.

Тож тепер Шуфрич перебуватиме у СІЗО до 13 листопада, не маючи права внести заставу. Втім, нардеп має намір оскаржувати запобіжний захід.

відео дня

Шуфричу обрали запобіжний захід за підозрою в держзраді / скріншот

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Варто відзначити, що засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення. Адвокати Шуфрича заперечували та виступали за відкрите засідання.

Що відомо про справу Шуфрича

У п'ятницю, 15 вересня, до нардепа Нестора Шуфрича прийшла з обшуками Служба безпеки України. Його підозрюють у державній зраді та співпраці з Володимиром Сівковичем, який, за даними слідства, працює на спецслужби агресора Росії.

Пізніше СБУ повідомила, що нардепу Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У Нестора Шуфрича в будинку знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. В українській спецслужбі уточнюють, що одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

До слова, у березні 2022 року Нестора Шуфрича затримували бійці територіальної оборони України. Його звинувачували в фотографуванні позицій ЗСУ. Пізніше Шуфрича відпустили.

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