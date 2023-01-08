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Штурм і ближній бій: десантники ЗСУ вибили окупантів з позицій під Бахмутом

8 січня 2023, 12:55
Українські десантники взяли штурмом позиції росіян в районі Бахмута.
Десантник
Десантники ЗСУ пішли вперед під Бахмутом / прес-служба командування ДШВ ЗС України

У районі Бахмута Донецької області підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України потіснили російських окупантів.

Про результативні дії українських захисників йдеться в повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram.

Відзначається, що українські десантники взяли штурмом позиції росіян в районі Бахмута.

"Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розповідають, як знищують російських окупантів в районі Бахмута Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Штурм і ближній бій: десантники ЗСУ вибили окупантів з позицій під Бахмутом
/ Скріншот

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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Бахмут Десантно-штурмові війська війна Росії та України
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