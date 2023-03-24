Штраф за 'розкидані речі': на Поділлі скандал через покарання копами мами трирічки

Ювенальні поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення.

Жінку оштрафували за "безлад" в будинку / Facebook/up.kp.rup

У Хмельницький області стався скандал після того, як поліцейськими було накладено штраф на маму трирічної дівчинки, яку правоохоронці, серед іншого, звинуватили в тому, що в її квартирі були "розкидані речі".

"Під роздачу" поліцейських потрапила мама трирічної дитини з Кам'янця-Подільського. Про це йдеться в повідомленні в Facebook органу ювенільної превенції Кам'янцець-Подільського РУ Нацполіції.

Уточнюється, що за місцем проживання жінки копи нагрянули після "сигналу" про те, що вона нібито "неналежним чином доглядає за своєю 3-річною дитиною".

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"На момент візиту, встановлено що раніше родина в поле зору поліцейським не потрапляла, однак в квартирі дійсно виявлено антисанітарні умови, розкидані речі та відсутність чистого одягу", — йдеться в повідомленні.

Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з батьками і склали протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення, хваляться копи.

Що відомо про сім'ю оштрафованої

Як уточнив у коментарі "УП. Життя" начальник відділу ювенальної превенції в Хмельницькій області Сергій Цимбалюк, незадовго до перевірки, через безлад в квартирі дитина отримала травму - глибокий поріз руки.

Після приїзду швидкої лікарі госпіталізували дитину, щоб провести операцію і зашити рану.

"Швидше за все рана від жестяної банки, яка знаходилася в хаті. Вона була відкрита і нею дитина отримала глибокий поріз руки", - розповів Цимбалюк.

Разом з тим повідомлення про покарання матері дитини викликало цілий шквал негативних відгуків в Мережі. Люди звертають увагу на те, що безлад у квартирі, де проживає малолітня дитина, не є приводом для штрафів і закликають поліцейських не займатися дурницями.

Мешканку Кам'янця-Подільського покарали за "розкидані речі" / Facebook/up.kp.rup

Реакція користувачів в Мережі:

"За безлад в будинку? Ну ви серйозно?";

"Ганьба, замість того, що б допомогти жінці, ви їй тільки гірше зробили. Сурміть про свою роботу, це ганьба, а не робота";

"Немає там ніякого безладу. Так, немає ремонту, старенькі меблі. Але це не привід для штрафів";

"Цирк на дроті".

Раніше повідомлялося, що дівчина з Івано-Франківська стрибала на скакалці у дворі свого будинку. Однак літній жінці, яка сиділа поруч на лавці, не сподобалося, що молода дівчина стрибає в цьому місці.

Так, на опублікованих кадрах видно, як дівчина спокійно стрибає на скакалці, нікому не заважаючи. Раптом до неї почала чіплятися жінка, яка в агресивній формі попросила її піти звідти. Старша жінка заявила, що їй нібито заважає скакалка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 11-річна дівчинка сама зателефонувала копам.

Вона звернулася за допомогою зі словами:" Я не знаю, що мені робити", бо боялася залишатися вдома з батьками.

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