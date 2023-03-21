В Івано-Франківську розгорівся скандал: жінка накинулася на дівчинку, бо та стрибала на скакалці

Конфлікт тривав кілька хвилин, протягом яких пересічні громадяни декілька разів заступалися за дівчину.

В Івано-Франківську жінка накинулася на дівчинку, бо та стрибала на скакалці / скріншот

У соцмережах стрімко поширилося скандальне відео з дівчиною з Івано-Франківська, яка стрибала на скакалці в дворі свого будинку. Проте жінці похилого віку, яка сиділа поруч на лавці, не сподобалося, що молода дівчина стрибає в цьому місці. Відповідне відео оприлюднив YouTube-канал "Версії. Новини Івано-Франківська".

Так, на опублікованих кадрах видно, як дівчина спокійно стрибає на скакалці, нікому не заважаючи. Аж раптом до неї почала чіплятися жінка, яка в агресивній формі попросила її піти звідти. Старша жінка заявила, що їй буцімто заважає скакалка.

У свою чергу дівчинка у ввічливій формі зауважила, що прийшла на це місце раніше за жінку. Окрім того, вона підкреслила, що іншого місця для занять не знайшла, адже біля її під'їзду – автостоянка, а на шкільний стадіон вона піти не може, бо не вчиться у тій школі. Дівчина не ображала старшу жінку та не кричала на неї.

відео дня

У свою чергу старша жінка перейшла на образи. Вона назвала дівчину "соплячкою невихованою" та "паршивим г**ном".

Конфлікт тривав кілька хвилин, протягом яких пересічні громадяни декілька разів заступалися за дівчину. Але пересперечати старшу жінку їм так і не вдалося.

Реакція соцмереж

Користувачі соціальних мереж почали жваво обговорювати цю ситуацію. Більшість з них заступилася за дівчину та зазначили, що її тактовність та вихованість викликає повагу. Водночас у поведінці старшої жінки з відео багато хто побачив ейджизм щодо молодшої дівчини.

"Сучасна молодь – прекрасна! Ці молоді люди знають свої права. Вміють відстоювати свої кордони. Вміють поставити на місце кривдника. Вміють дивитися не на статус, а на поведінку", - пише користувачка Людмила Лінник.

"Поведінка дівчинки викликає повагу і захоплення у вихованні і тактовності.Так, це не затуркана дитина, яку навчили, що старші завжди праві, навіть, якщо вони не праві. Це доросла, розумна і зважена людина, яка впевнено і аргументовано захищає свою позицію і право на її вибір", - пише франківчанка Оксана Чічка.

Дівчину засудили у рідному навчальному закладі

Журналістка Ганна Рибалка на своєму YouTube-каналі розповіла, що дівчину засудили у рідному навчальному закладі. Ба більше, їй наказали видалити скандальне відео з TikTok та Instagram. Окрім того, дівчині заборонили спілкуватися із журналістами і давати будь-які коментарі на цю тему.

Також Ганна розповіла, що дівчині 19 років, її звати Ліза. Вона висловила вдячність всім, хто її підтримує, але в той же час відмовилася від спілкування з журналістами через позицію керівництва навчального закладу.

"Дівчинку зі скакалкою з Франківська, чиє відео стало вірусним, розкритикували у рідному навчальному закладі. Більше того, їй наказали видалити відео зі свого TikTok та Instagram. А ще попросити зробити це всіх, хто перепостив. Про це Ліза сказала мені, коли я попросила про коротеньке інтерв'ю", - зазначила Рибалка.

Українці запустили флешмоб на підтримку дівчини

Після того, як історія з дівчиною набула широкого розголосу, відомий блогер під псевдонімом "Оптиміст" (з майже 700 тисяч підписників у TikTok) закликав свою аудиторію до флешмобу у тому ж дворі, і запросив людей зі скакалками.

"Оптиміст" опублікував відео флешмобу у своєму TikTok, і туди також прийшла героїня вірусного ролика, яка дуже розчулилася від такої підтримки.

@mcoptimist5.0 НАША МОЛОДЬ НАЙКРАЩА‼️ Флеш-моб на підтримку дівчини, яка скакала на скакалці, а пенсіонерка на лавці почала її обзивати. До нашого флеш-мобу долучилися мої друзі, підписники, журналісти та навіть поліція? Дякую усім не байдужим за підтримку‼️ ♬ оригінальний звук - ОПТИМІСТ?

Нагадаємо, що в Івано-Франківську масажистка під час роботи випадково підпалила клієнтку. За даними суду, жінка в травні минулого року приймала клієнтку. І під час вакуумного масажу з використанням скляних банок і вогню розлила спиртовмісну рідину на тіло клієнтки. Вона негайно загорілася. Жінка отримала серйозні опіки і була госпіталізована в обласну лікарню, де і померла.

Також повідомлялося, що в Одесі розгорівся мовний скандал – в одній з місцевих пекарень відмовилися обслуговувати відвідувачку українською мовою. Почалося все з того, що дівчина зайшла до закладу і почула, що там грає російська музика. Дівчина зробила зауваження, що у закладі грає російська музика. У відповідь працівниця почала сваритися з нею російською і відмовилася говорити українською.

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