"Шоу і постановка": військовий експерт пояснив, навіщо РФ були потрібні переговори на річці Прип'ять

Олег Жданов / Фото УНІАН

Переговори Росії та України на річці Прип'ять, перший раунд яких відбувся 28 лютого, потрібні господареві Кремля Володимиру Путіну для того, щоби виграти час.

У президента країни-агресора закінчився резерв військ, тому тепер потрібно знайти нові сили. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов, пише Obozrevatel.

За його словами, ці переговори - це все шоу і постановка. Це не той рівень делегацій, який ухвалює якісь рішення. Вони повинні були обмінятися папірцями і роз'їхатися.

"Росія тягне час. Їм потрібна оперативна пауза, щоби перегрупувати війська і ввести в Україну резерви. Адже вони вичерпали наступальний потенціал. Тому Росія і погодилася на переговори, тому сьогодні і сиділи півдня – три раунди і все інше. Одразу було зрозуміло, що, крім обміну думками, нічого не буде", - сказав експерт.

Реклама

Жданов вважає, що поки Путін збиратиме нову армію, українцям доведеться воювати з військами Білорусі, які приведені в повний рух, розіслано повістки, почалася мобілізація.

"Найімовірніше, Білорусь буде заповнювати оперативну паузу для РФ, щоб ми билися з Білоруссю, поки Путін збирає нову армію", - вважає військовий експерт.

Відповідаючи на запитання про те, скільки часу знадобиться Путіну, Жданов відповів так: "Все залежатиме від того, наскільки швидко Росгвардія відловить півмільйона людей".

Як повідомляв Главред, 28 лютого відбувся перший раунд переговорів української та російської делегацій. Найближчими днями відбудеться наступна зустріч, вона пройде на польсько-білоруському кордоні.

Президент Володимир Зеленський оцінив результати переговорів делегацій України і РФ на кордоні з Білоруссю. За його словами, після повернення української делегації буде вироблено кроки для підготовки другого етапу переговорів.

Разом з тим глава держави звернув увагу на те, що попередній результат не є тим, який хотіла б отримати Україна.