Шон Пенн попросив мільярдерів купити для України винищувачі і системи ППО

Шон Пенн / Reuters

Легендарний американський актор і режисер Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для України дюжину винищувачів, які перевершують за технічними характеристиками російську військову авіацію. Про це повідомляється на його Twitter-сторінка.

Пенн просить мільярдерів витратити як мінімум 300 мільйонів доларів США і придбати для ЗСУ дві ескадрильї винищувачів F - 15 або F-16, які мали б якісну перевагу над російськими винищувачами моделей Су і міг.

Також Пенн закликає мільярдерів придбати для України системи протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів. Тобто разом потрібно витратити склало б 500 мільйонів доларів.

Пенн запевняє, що українські льотчики готові оволодіти керуванням новими літаками за 3 тижні.

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Нагадаємо, раніше Шон Пенн (як володар "Оскара" за головні ролі у фільмах "Таємнича річка" і "Харві Мілк"), який вкрай переживає через війну РФ проти України, звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук. Він запропонував дозволити Зеленському виступити на церемонії вручення "Оскара".

Якщо ж організатори цього не дозволять, то він закликатиме відвідувачів бойкотувати шоу, а також обіцяв "розплавити" свою статуетку "Оскара", яку отримав у 2008 році за роль у фільмі "Харві Мілк".