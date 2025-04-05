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Йшов з майданчика: в Кривому Розі помер хлопчик, якого намагалися реанімувати

Марія Николишин
5 квітня 2025, 10:37
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Загиблому хлопчику було лише 3,9 роки.
Йшов з майданчика: в Кривому Розі помер хлопчик, якого намагалися реанімувати
Хлопчик помер через удар РФ / колаж: Главред, фото: t.me/svoiKR, pixabay

Коротко:

  • Через російську атаку загинув хлопчик
  • В момент вибуху хлопчик з бабусею поверталися додому з майданчика
  • Його намагалися реанімувати

В пʼятницю, 4 квітня, країна-агресор Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок ворожого терору помер хлопчик, відео з реанімацією якого розлетілося мережею. Йому було лише 3,9 роки. Про це пише Свої. Кривий Ріг.

4 квітня в мережі поширили кадри, як після російської атаки намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, сьогодні стало відомо, що хлопчик, якого звати Тимофій, не вижив, про це розповіла його мама Валерія.

відео дня

Відомо, що в момент вибуху хлопчик з бабусею поверталися додому з майданчика. Мама була вдома та одразу після вибуху побігла на вулицю.

"Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок і різноманітних жуків", – згадує Валерія.

Варто додати, що у Кривому Розі оголосили жалобу 7, 8 та 9 квітня за загиблими внаслідок вчорашніх терористичних атак.

Люди несуть квіти на дитячий майданчик - відео:

Йшов з майданчика: в Кривому Розі помер хлопчик, якого намагалися реанімувати

Удар по Кривому Рогу - що відомо

Як повідомляв Главред, У п'ятницю, 4 квітня, в Кривому Розі прогриміли вибухи. Росіяни вдарили балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у результаті удару сталися численні пожежі. Також зруйновано багатоповерхові будинки, квартири і знищено автомобілі.

Крім того, через кілька годин після удару балістичною ракетою Кривий Ріг атакували російські "Шахеди". Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі загинула людина. Ще троє місцевих постраждали. Їм надали всю необхідну допомогу.

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