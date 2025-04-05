Йшов з майданчика: в Кривому Розі помер хлопчик, якого намагалися реанімувати

Коротко:
- Через російську атаку загинув хлопчик
- В момент вибуху хлопчик з бабусею поверталися додому з майданчика
- Його намагалися реанімувати
В пʼятницю, 4 квітня, країна-агресор Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок ворожого терору помер хлопчик, відео з реанімацією якого розлетілося мережею. Йому було лише 3,9 роки. Про це пише Свої. Кривий Ріг.
4 квітня в мережі поширили кадри, як після російської атаки намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, сьогодні стало відомо, що хлопчик, якого звати Тимофій, не вижив, про це розповіла його мама Валерія.
Відомо, що в момент вибуху хлопчик з бабусею поверталися додому з майданчика. Мама була вдома та одразу після вибуху побігла на вулицю.
"Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок і різноманітних жуків", – згадує Валерія.
Варто додати, що у Кривому Розі оголосили жалобу 7, 8 та 9 квітня за загиблими внаслідок вчорашніх терористичних атак.
Люди несуть квіти на дитячий майданчик - відео:
Удар по Кривому Рогу - що відомо
Як повідомляв Главред, У п'ятницю, 4 квітня, в Кривому Розі прогриміли вибухи. Росіяни вдарили балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у результаті удару сталися численні пожежі. Також зруйновано багатоповерхові будинки, квартири і знищено автомобілі.
Крім того, через кілька годин після удару балістичною ракетою Кривий Ріг атакували російські "Шахеди". Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі загинула людина. Ще троє місцевих постраждали. Їм надали всю необхідну допомогу.
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