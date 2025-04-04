'Ми чули, як мама кликала доньку': удар БПЛА по Харкову забрав життя усієї сім'ї

Під уламками власного будинку рятувальники знайшли тіла трьох членів родини.

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Російський дрон вбив 12-річну дитину та її батьків / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, ДСНС

Що відомо:

У Харкові загинули 5 людей, серед них родина з 12-річною дитиною

Поранено 32 людини, з них троє неповнолітніх

Для встановлення особистостей загиблих слідчі відібрали зразки ДНК у родичів

Внаслідок російської атаки дронами по Харкову загинуло 5 людей, ще 32 - поранені. Удар дрона по житловому будинку забрав життя усієї сім'ї - загинула 12-річна дитина, її батько та мати. Про це повідомила поліція Харківщини, Харківська обласна прокуратура.

Рятувальники витягли з-під завалів чотири понівечених і обгорілих тіла. Серед загиблих був 45-річний чоловік, який був сусідом сім'ї.

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"Під руїнами власного будинку були знайдені тіла родини - батька, матері та їхньої доньки. Щоб ідентифікувати особи загиблих слідчі поліції відібрали зразки ДНК у їхніх рідних", - йдеться у повідомленні.

Ще одна жертва — 88-річний чоловік. Його госпіталізували в тяжкому стані, однак, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні наступного ранку.

"Різні травми та стрес отримали 34 постраждалих, один чоловік сьогодні помер у лікарні. Серед поранених - троє неповнолітніх", - розповіла поліція Харківщини.

Свідчення очевидців

Атака відбулася ввечері 3 квітня. Російські війська застосували ударні дрони типу "Герань-2". Один із безпілотників влучив у п’ятиповерхівку в Новобаварському районі Харкова, спричинивши часткове руйнування під’їзду та масштабну пожежу. Також зайнялися 4 квартири, дах будинку та господарчі споруди. Згоріли 7 авто.

"Я досі не знаю, що з моїм сином. Квартира вигоріла повністю. Ніхто із сусідів не знає, хто він і що він. Ті, кого відвезли в лікарню, – серед них його немає. Скоріше за все, він загинув", - розповіла мати зниклого мешканця обстріляного будинку на Новій Баварії.

За словами свідків і правоохоронців, один із БПЛА влучив прямо в квартиру. Двигун дрона знайшли поруч із тілом.

"Летів "Шахед", я стояла на вулиці, потім я почула, як він вимикає свій мотор, я буквально встигла забігти у будинок, і стався вибух. Потім, коли ми вийшли на вулицю... На другому поверсі там жила родина — мама, тато і донька приблизно 10 років, і ми чули, як мама кликала дочку, намагалася її знайти. Ну, а потім вона кричала і, швидше за все, згоріла живцем", - розповіла місцева жителька Анастасія кореспонденту Суспільне Харків.

Мешканка пошкодженого будинку в Новобаварському районі Харкова Лариса Лозова розповіла про момент після вибуху. Тоді вона опинилася заблокованою у своїй квартирі.

"Я не могла відкрити двері - ні в одну, ні в іншу сторону! Спершу подумала, що, мабуть, щось впало, просто вибухова хвиля. Кажу Вадику: "Йди з того боку, я з цього, треба вибратися". Якщо не відчинимо, тоді у вікно стрибатиму. Мене єдине врятувало: у мене з того боку ролети. У мене там спальня - тьфу-тьфу, не наврочити, - там таке величезне вікно і кухня цілі. А з цього - те (вікно - Главред) було наполовину вигорнуто, а це - просто якийсь жах був і кошмар. Я виходити - а воно як гепнуло! Але воно не розбилося, а впало на крісло", - поділилася спогадами Лариса.

Близько 17:19 4 квітня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БПЛА у житловий будинок. Внаслідок ворожого удару виникла велика пожежа та руйнування, під якими опинилися люди.

"З-під уламків зруйнованих конструкцій житлового будинку деблоковано тіла чотирьох загиблих. Всього росіяни своїм масованим обстрілом забрали життя 5 цивільних громадян. Ще 34 людини постраждали, з них один рятувальник", - повыдомили в ДСНС.

Дивіться відео наслідків атаки по Харкову:

Атака по Харкову / Фото: скріншот

Атака російських БПЛА по Харкову 4 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 3 квітня російські війська атакували Харків БПЛА. Було завдано два удари по Новобаварському району. Один із дронів влучив у багатоповерхівку, спричинивши масштабну пожежу

Також у Новобаварському районі Харкова безпілотник влучив у двоповерховий будинок. Внаслідок ворожої атаки десятки людей отримали поранення.

У ніч на 4 квітня Росія запустила по Україні 78 дронів, зокрема 42 ударні "Шахеди". Повітряні сили України відбили атаку, знищивши більшість із них. Постраждали Харківська, Київська, Дніпропетровська та Запорізька області.

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Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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