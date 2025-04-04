Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Ми чули, як мама кликала доньку": удар БПЛА по Харкову забрав життя усієї сім'ї

Руслана Заклінська
4 квітня 2025, 18:59
296
Під уламками власного будинку рятувальники знайшли тіла трьох членів родини.
'Ми чули, як мама кликала доньку': удар БПЛА по Харкову забрав життя усієї сім'ї
Російський дрон вбив 12-річну дитину та її батьків / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, ДСНС

Що відомо:

  • У Харкові загинули 5 людей, серед них родина з 12-річною дитиною
  • Поранено 32 людини, з них троє неповнолітніх
  • Для встановлення особистостей загиблих слідчі відібрали зразки ДНК у родичів

Внаслідок російської атаки дронами по Харкову загинуло 5 людей, ще 32 - поранені. Удар дрона по житловому будинку забрав життя усієї сім'ї - загинула 12-річна дитина, її батько та мати. Про це повідомила поліція Харківщини, Харківська обласна прокуратура.

Рятувальники витягли з-під завалів чотири понівечених і обгорілих тіла. Серед загиблих був 45-річний чоловік, який був сусідом сім'ї.

відео дня

"Під руїнами власного будинку були знайдені тіла родини - батька, матері та їхньої доньки. Щоб ідентифікувати особи загиблих слідчі поліції відібрали зразки ДНК у їхніх рідних", - йдеться у повідомленні.

Ще одна жертва — 88-річний чоловік. Його госпіталізували в тяжкому стані, однак, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні наступного ранку.

"Різні травми та стрес отримали 34 постраждалих, один чоловік сьогодні помер у лікарні. Серед поранених - троє неповнолітніх", - розповіла поліція Харківщини.

Свідчення очевидців

Атака відбулася ввечері 3 квітня. Російські війська застосували ударні дрони типу "Герань-2". Один із безпілотників влучив у п’ятиповерхівку в Новобаварському районі Харкова, спричинивши часткове руйнування під’їзду та масштабну пожежу. Також зайнялися 4 квартири, дах будинку та господарчі споруди. Згоріли 7 авто.

"Я досі не знаю, що з моїм сином. Квартира вигоріла повністю. Ніхто із сусідів не знає, хто він і що він. Ті, кого відвезли в лікарню, – серед них його немає. Скоріше за все, він загинув", - розповіла мати зниклого мешканця обстріляного будинку на Новій Баварії.

За словами свідків і правоохоронців, один із БПЛА влучив прямо в квартиру. Двигун дрона знайшли поруч із тілом.

"Летів "Шахед", я стояла на вулиці, потім я почула, як він вимикає свій мотор, я буквально встигла забігти у будинок, і стався вибух. Потім, коли ми вийшли на вулицю... На другому поверсі там жила родина — мама, тато і донька приблизно 10 років, і ми чули, як мама кликала дочку, намагалася її знайти. Ну, а потім вона кричала і, швидше за все, згоріла живцем", - розповіла місцева жителька Анастасія кореспонденту Суспільне Харків.

Мешканка пошкодженого будинку в Новобаварському районі Харкова Лариса Лозова розповіла про момент після вибуху. Тоді вона опинилася заблокованою у своїй квартирі.

"Я не могла відкрити двері - ні в одну, ні в іншу сторону! Спершу подумала, що, мабуть, щось впало, просто вибухова хвиля. Кажу Вадику: "Йди з того боку, я з цього, треба вибратися". Якщо не відчинимо, тоді у вікно стрибатиму. Мене єдине врятувало: у мене з того боку ролети. У мене там спальня - тьфу-тьфу, не наврочити, - там таке величезне вікно і кухня цілі. А з цього - те (вікно - Главред) було наполовину вигорнуто, а це - просто якийсь жах був і кошмар. Я виходити - а воно як гепнуло! Але воно не розбилося, а впало на крісло", - поділилася спогадами Лариса.

  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: Харківська ОВА
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: Харківська ОВА
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: Харківська ОВА
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: Харківська ОВА
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: ДСНС
  • Удар дронів по Харкову 4 квітня
    Удар дронів по Харкову 4 квітня Фото: Харківська ОВА

Близько 17:19 4 квітня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БПЛА у житловий будинок. Внаслідок ворожого удару виникла велика пожежа та руйнування, під якими опинилися люди.

"З-під уламків зруйнованих конструкцій житлового будинку деблоковано тіла чотирьох загиблих. Всього росіяни своїм масованим обстрілом забрали життя 5 цивільних громадян. Ще 34 людини постраждали, з них один рятувальник", - повыдомили в ДСНС.

Дивіться відео наслідків атаки по Харкову:

'Ми чули, як мама кликала доньку': удар БПЛА по Харкову забрав життя усієї сім'ї
Атака по Харкову / Фото: скріншот

Атака російських БПЛА по Харкову 4 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 3 квітня російські війська атакували Харків БПЛА. Було завдано два удари по Новобаварському району. Один із дронів влучив у багатоповерхівку, спричинивши масштабну пожежу

Також у Новобаварському районі Харкова безпілотник влучив у двоповерховий будинок. Внаслідок ворожої атаки десятки людей отримали поранення.

У ніч на 4 квітня Росія запустила по Україні 78 дронів, зокрема 42 ударні "Шахеди". Повітряні сили України відбили атаку, знищивши більшість із них. Постраждали Харківська, Київська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Читайте також:

Що таке ДСНС?

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова БПЛА Харківська область війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Просто по вулиці": Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу

"Просто по вулиці": Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу

20:29Україна
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули діти

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули діти

19:35Війна
Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

19:33Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Останні новини

20:29

"Просто по вулиці": Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу

20:18

Банкомати ПриватБанку не повертають картки: люди розлючені

19:54

Пугачова і Галкін прийшли на виставу і здивували своєю поведінкою - деталі

19:41

У Туреччині загинула Міс Європа: тікала від поліціїВідео

19:40

Німеччина таємно фінансує аналог Starlink для України - ЗМІ

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
19:35

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули діти

19:33

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

19:14

Усик – Дюбуа: відомо, коли планують провести бій

19:00

Трамп зробив ставку на хаос і крах цивілізаціїПогляд

Реклама
18:59

"Ми чули, як мама кликала доньку": удар БПЛА по Харкову забрав життя усієї сім'їФотоВідео

18:49

Ціна "тане на очах": в Україні різко дешевшає один із основних овочів

18:22

"Не їсть і не спить": дружина Джастіна Бібера закликала молитися за його здоров'я

18:08

"Це вже соромно": Анастасія Цимбалару вразила своїм зізнанням

17:58

VARUS здобув престижну нагороду BIG TRADE-MARKETING AWARD 2025 за кейс "Тапай сюди" новини компанії

17:46

Ціна летить у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

17:41

У США вже зрозуміли, що РФ не прагне миру - Єрмак

17:40

Долар пішов у круте піке: НБУ обвалив курс до найнижчого рівня за пів року

17:39

Контракт 18-24 набирає обертів: як готують новобранців

17:38

Ще у 2022 році: Олег Винник вийшов на зв'язок і приголомшив своїм рішенням

17:27

РФ може піти в новий наступ: у Трампа зробили важливу заяву

Реклама
16:41

Прийдуть біди та неприємності: що не можна робити 5 квітня, прикмети

16:41

Будуть цвісти все літо на заздрість сусідам: як правильно обрізати троянди

16:39

Зеленський і Путін готові укласти угоду: Трамп заінтригував заявою

16:25

Простіше, ніж здається: як прибрати зайву сіль із супу

16:22

Якщо РФ тягнутиме час, то Трамп припинить переговори з Москвою - Рубіо

15:46

У ЄС бояться додаткових проблем через членство України: в ВРУ пояснили чому

15:30

Навіщо 5 квітня провітрювати дім: яке свято і день ангела

15:28

Жінки у трьох регіонах України зможуть отримати фінансову допомогу: хто у списку

15:16

Які 4 рослини потрібно обрізати у квітні: до літа будуть бурхливо цвісти

15:10

Кубок України з футболу перезавантажується: усі подробиці

14:35

Введення іноземних військ в Україну: ЗМІ дізналися про важливі переговори в Києві

14:35

Хто багатий: тільки найкмітливіші знайдуть багатія за 5 секунд

14:23

Чи відбудеться великоднє перемир'я: на яку хитрість може піти РФ

14:19

Чи зростуть тарифи на комунальні послуги: у Міненерго чітко відповіли

13:51

Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

13:40

Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

13:34

Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки: у чому причина

13:31

"Сила стримування": посол про ймовірність введення іноземних військ в Україну

13:23

Армія РФ штурмує острови Дніпра на Херсонщині з великими втратами - Атеш

12:50

Розширення зони активних боїв: відомо, де росіяни хочуть прорвати кордон

Реклама
12:47

Чи з’являться в Україні іноземні війська і як сплутають карти Росії на полі бою: інтерв’ю з Шамшуром

12:44

У Мелітополі знищено броньовик з бойовиками Кадирова: ГУР повідомило деталі

12:42

Загроза розвалу НАТО: прогноз імовірності виходу США з АльянсуВідео

12:37

"Постійно різні жінки": Єфросиніна відреагувала на чутки про зради чоловіка

12:31

Як нові тарифи Трампа вплинуть на курс долара в Україні: прогноз банкіра

12:17

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

12:16

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

12:03

Окупанти готуються до відбиття можливих атак ЗСУ у Криму, але є нюанс - ЗМІ

11:47

Під Москвою гриміли вибухи: у ЦПД повідомили про удар дронів по РФ

11:47

Падала в непритомність: колега Заворотнюк розповів про жорстокість на зйомках "Няні Віки"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти