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"Щас би на море": окупант зі сльозами писав дружині передсмертну записку, її знайшли ЗСУ

9 вересня 2022, 13:31

Окупанта, який написав записку, ліквідували українські захисники.

передсмертна записка окупанта
Окупант написав передсмертну записку, в якій поскаржився на командування / колаж фото Радіо Свобода, Reuters, бригада ім. І. Богуна

Українські військові знайшли передсмертну записку окупанта, якого мобілізували з окупованого смт Калініне Луганської області. Він скаржиться своїй дружині, що їх кинули на фронт, як "гарматне м'ясо". Записку знайшла розвідка батальйону спецпризначення "Дике поле" бригади Богуна. Фото записки вони оприлюднили на сторінці в Фейсбуці.

У записці окупант вказав себе як Тарасенко В.В. Військовий зізнався, що йому важко дається ця записка, адже він розуміє, що в будь-який момент може померти, через це плаче.

Окупант розповів, що російське командування кинуло їх на фронт без бронежилета і боєкомплекту.

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Судячи з записки, у нього залишився ще й син.

"Коли виросте синок, скажи, що тато дуже хотів повернутися додому, бути найкращим татом ... Я знаю, що все забудеться і ти будеш жити своїм життям, знайдеш собі нового чоловіка ... Прикро, що я навіть не пожив нормально. Скажи, що тато був спортсменом, не курив і не пив. Змиритися дуже складно, але всі вмирають і цей цикл не змінити. Погано вмирати влітку, щас би на море", - написав окупант.

передсмертна записка окупанта
Окупант написав передсмертну записку, в якій поскаржився на командування / Бригада ім. І. Богуна

Нагадаємо, у районі Херсона військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу РФ підняли бунт і написали відмову від участі в бойових діях.

"Відомо, що однією з причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома", - повідомили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово захопленому Херсоні російські військовослужбовці і співробітники ФСБ РФ влаштували смертельну перестрілку. В результаті троє окупантів вбиті і двоє поранені. Про це пише Yahoo News з посиланням на звіт, підготовлений військовим слідчим відділом Слідчого комітету Росії по Чорноморському флоту.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення
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