Серце Києва і два береги Дніпра об'єднали потужними флешмобами з гігантським прапором

У Києві розгорнули величезний прапор України / УНІАН

У центрі Києва розгорнули 500-метровий прапор України, який з'єднав Софійську та Михайлівську площі.

Акція була присвячена Дню Соборності України, повідомляє Сьогодні.

Відзначимо, що в акції брало участь багато людей. Вони тримали в руках прапор, що символізує об'єднану Україну.

Крім того, в Києві учні однієї зі шкіл теж приєдналися до святкування, і утворили "живий ланцюг" у дворі навчального закладу навколо великого прапора, а сам захід зняли на відео, повідомляє Київ News.

/ УНІАН

Так школярі долучилися до проведення традиційних акцій у цей святковий день, які проходять у містах України, та Дистанційно-до наймасовішого з них - "живого ланцюга Соборності" на мосту Патона у столиці.

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/ УНІАН

Як уточнює Телеграф, на мосту Патона кожна з колон, що йде один одному назустріч, несла 30-метрові синю і жовту смуги, щоб в кінці об'єднати їх в єдиний стяг України.

/ УНІАН

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