Сім'я 6-річної Мирослави Третяк залишилася без компенсації: "не довели бездіяльність держави"

Рідним Мирослави відшкодували тільки витрачені кошти на похорон / колаж Главред

У Харківській області суд закінчив розгляд резонансної справи про вбивстві 6-річної Мирослави Третяк в Старому Салтові. За підсумком слухань сім'я залишилася без компенсації в 100 млн гривень, яку вони вимагали раніше.

Як розповів адвокат сім'ї загиблої дівчинки Артем Донець, суд постановив стягнути з матері підлітка 7000 гривень - саме стільки становили витрати на поховання маленької дівчинки, пише Newsroom.

Сім'я вбитої Мирослави вимагала від держави 100 млн моральної компенсації через бездіяльність органів державної влади, але суд визнав докази в цій частині позову недостатніми і відмовив.

Вбивство 6-річної Мирослави Третяк

У Харківській області правоохоронці завершили досудове розслідування у справі резонансного вбивства 6-річної мешканки селища Старий Салтів.

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Він пройшов судові психіатричну та психологічну експертизи, всього проведено 68 судових експертиз. За висновком досліджень встановлено, що він усвідомлював свої дії та їх наслідки.

Підліток, який скоїв злочин, проведе найближчі 3 роки в загальноосвітній школі соціальної реабілітації, а сім'я вбитої дівчинки не отримає моральну компенсацію через те, що не змогла довести бездіяльність державних органів.