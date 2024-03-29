"Сьогоднішній наліт готували 5 днів": Жданов сказав, коли РФ може знову масовано атакувати

Раніше окупанти чіпляли на один літак по 8-9 ракет, а зараз – лише по дві. Це говорить про технічний стан літаків окупантів.

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Жданов сказав, коли РФ може знову масовано атакувати/ колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія навряд чи зможе повторити масований удар по Україні вже сьогодні, у ніч на 30 березня. На підготовку масованої атаки ракетами і дронами, яка відбулася у ніч на 29 березня, у загарбників пішло 5 діб.

Для підготовки наступного удару російським окупантам може знадобитися кілька діб. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua.

"Якщо дивитися по статистиці, то між першим і другим ударом у березні була доба, вони повторили наступного дня. А сьогоднішній наліт вони готували п’ять днів, від 24 березня. Важко сказати (коли може статися наступний удар – ред.). Думаю, що декілька діб їм буде потрібно для того, щоб підготувати наступний наліт. Тут ще є певні особливості", – зазначив військовий експерт. відео дня

Жданов також звернув увагу, що російські окупанти сьогодні застосували 11 літаків і 22 ракети, тобто загарбники уже не чіпляють на один літак більше двох ракет.

"Це говорить про технічний стан літаків, вони просто не можуть. А взагалі повне навантаження – вісім-десять ракет на один літак, і так було на самому початку. По вісім ракет вони чіпляли на кожен літак Ту-95. Сьогодні – щонайбільше дві ракети. Те, що долетіла 21, говорить про те, що одну вони десь загубили. Або вона сама відвалилася і впала, або вона через технічну несправність не долетіла до нашого повітряного простору. Тому що літак ніколи не навантажується асиметрично, має бути баланс. Інакше пілотам дуже важко тримати в повітрі. Я думаю, що декілька діб їм буде потрібно, щоб підготуватися до наступного удару", – сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Масований удар по Україні 29 березня – ситуація в енергомережі

РФ масовано атакувала об'єкти енергетики України у ніч на п’ятницю, 29 березня. Російські окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У Дніпропетровській області було застосовано аварійні відключення, у Харківській області – графіки погодинних відключень.

Після цього стало відомо, що сили ППО знищили 84 повітряні цілі під час нічної атаки окупантів по Україні. Загалом загарбники використали 99 засобів повітряного нападу. Об'єктом російської атаки став паливно-енергетичний сектор України, повідомили у Повітряних силах.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль повідомив, що ракети РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру в шести областях. Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

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