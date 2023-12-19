Сьогодні Зеленський дасть велику пресконференцію: що про неї відомо

У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського.
Про час і місце проведення заходу не повідомляється з метою безпеки. Цю інформацію журналісти отримають у листі з підтвердженням акредитації, повідомили в Офісі президента.
Нагадаємо, Зеленський давав велику пресконференцію 24 лютого 2023 року, в річницю вторгнення Росії в Україну. Тоді він висловлював надію, що через рік в Україні вже не буде війни.
Як повідомляв Главред, нещодавно Зеленський заявив, що без допомоги міжнародних партнерів Україні доведеться протистояти російським окупантам самостійно.
Також президент назвав "абсолютним божевіллям" можливість того, що Україна поступиться своєю територією російським окупантам заради укладення миру.
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