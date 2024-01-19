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Сам тримав позиції: поранений воїн 46 днів був у тилу ворога і зміг самостійно вибратися

Альона Вороніна
19 січня 2024, 20:18
"Тихону" довгий час довелося бути без їжі та води. Пізніше він отримав поранення, але навіть з ними зміг протриматися і добратися до своїх.

Украинские военные
Поранений воїн 46 днів був у тилу ворога і зміг самостійно вибратися/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил тероборони ЗСУ, скрін

Український військовий Володимир Гудім із позивним "Тихон" зміг сам півтора місяці протриматися на позиціях у тилу ворога під Бахмутом, і за цей час йому вдалося ще й знищити чимало російських окупантів.

Захиснику України довелося провести тривалий час без їжі та води. Пізніше він отримав поранення, але навіть з ними зміг протриматися і дістатися до своїх. Історію українського героя розповіли на YouTube-каналі Армія.TV.

Військовий, який зараз проходить лікування, розповів, як він сам залишився на позиції. Двоє його побратимів пішли по воду й не повернулися, зв’язок з ними він втратив. Ще кілька днів він бачив, що на сусідніх позиціях були українські військові, але потім їх уже там не було видно. Як виявилося пізніше, російські окупанти пішли у наступ і просунулися вперед, внаслідок чого "Тихон" опинився в оточенні. Це відбувалося на початку листопада 2023 року.

Український воїн ховався від дронів, щоб його не могли помітити російські загарбники. Окупанти іноді застрибували до нього в окопи, щоб помародерити, але боєць їх відстрілював. Їжі на позиції майже не було, пити доводилося як дощову воду, так і власну сечу.

Захисник не міг зв’язатися зі своїми, тому що розрядилася радіостанція. Українські воїни шукали свого побратима за допомогою дронів, але не могли знайти – він ховався, коли чув звук безпілотника, адже не знав, чий він.

"Радіостанція у мене розрядилася, ні зв’язку, нічого не було. Наші ніби визнали, що я зник безвісти, бо зв’язку не було. Потім вони говорили, що дроном дивилися. Але я ж не знаю, чий дрон…", – розповів "Тихон".

Військовий тижнями чекав, сподіваючись на те, що ЗСУ підуть в контратаку і відіб’ють позиції. Весь цей час він вів щоденник, у який коротко записував, як минув кожен день. Захисник каже, що не збирався вести розлогий щоденник. За його словами, він швидше вів його для того, щоб у разі його загибелі по дню, у який закінчаться записи, було видно, коли це сталося.

Наприкінці грудня 2023 року він вирішив сам виходити з позицій і намагатися добратися до своїх. Тоді "Тихон" ще не знав, що українські військові "обійшли його" й пішли далі.

Українському бійцю вдалося дістатися до своїх, навіть попри те, що він мав поранення й майже не мав їжі та води.

"Коли вже урвався терпець, я вирішив ризикувати й лізти просто через поле: вилізу, не вилізу – це вже діло третє. І тоді я почув, що мені кричать: "Вставай, іди сюди". Я подумав відразу, що, може, не мені кричать. Пригнувся. Знову: "Вставай, іди сюди" і постріл над головою. Я руки вперед, вилажу і бачу, що сидять наші хлопці. Кажу: "А як ви дізналися, що я свій?". А вони мені: "Ми в приціл побачили тризуб на шапці, тому й не стріляли по тобі", – розповів військовий.

"Тихон" втратив палець на руці та стопу, але вижив і перебуває у лікарні. Навіть попри поранення, він все одно готовий знову взяти зброю до рук і продовжити захищати рідну країну.

"Якщо я зможу і знадоблюся своїй країні, я завжди готовий взяти зброю і продовжити цю війну, розумієте? За свободу нашу. Дух свободи буде жити. Україна їм не по зубах. Тому що ми козаки, ми козацького роду", – сказав український герой.

Дивіться відео, як військовому самому тривалий час вдавалося тримати позиції і відстрілюватися від ворогів:

Війна в Україні

Раніше у Financial Times зазначали, що у Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях. У матеріалі видання писали, що російські окупанти можуть спробувати захопити Харків і навіть Київ – Путін, як і раніше, "хоче" захопити всю Україну і підкорити народ.

Також раніше повідомлялося, що РФ утримує на північному кордоні з Україною 22 тисячі військових. Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв зазначив, що біля північного кордону з Україною Росія утримує близько 21,8 тисячі військовослужбовців. Ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, у ГУР розкрили деталі потужних прильотів після ударів БПЛА у РФ. Йдеться про ураження нафтобази, яка залучена в поставку окупаційному корпусу ПММ, пояснив спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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