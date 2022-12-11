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"Саботаж всередині РФ": Подоляк розповів, у чому полягає шлях до завершення війни

11 грудня 2022, 20:38
Радник керівника Офісу президента наголосив, що не потрібно боятися постпутінського майбутнього.
'Саботаж всередині РФ': Подоляк розповів, у чому полягає шлях до завершення війни
Подоляк заявив, що шлях до завершення війни один – військові поразки російської армії / УНІАН, ОПУ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк поділився думками на рахунок варіантів завершення війни.

Як зазначив Подоляк у Twitter, шлях до завершення війни один – військові поразки російської армії, санкції проти РФ та внутрішній саботаж в Росії.

Радник керівника Офісу президента також наголосив, що не потрібно боятися постпутінського майбутнього.

"Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження російської економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині РФ = перемога України та відновлення глобальної безпеки", - написав Подоляк.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України
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