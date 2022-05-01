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З рушницею проти танків: на Чернігівщині партизан влаштував пекло рашистам і загинув у нерівному бою

1 травня 2022, 20:39

Розуміючи, що сили нерівні, Леонід Грищенко пішов у бій з окупантами зі звичайною мисливською рушницею.

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Леонід Грищенко загинув від рук окупантів РФ / cntime.cn.ua

Житель Чернігівської області Леонід Грищенко був убитий російськими загарбниками при тимчасовій окупації території регіону.

Загиблого жителя Ягідного поховали нещодавно поруч з батьком і братом у рідному селі, пише Час Чернігівський.

Відзначається, що колишній оперуповноважений не зміг евакуюватися через те, що доглядав за хворою матір'ю.

Він говорив рідним: "Якщо орки прийдуть в село, то одного та вб'ю". За спогадом близьких, він розумів, що якщо зайдуть вороги, то не буде сидіти на місці, не буде ховатися в погребі.

"Односельці точно не знають, як загинув він, бо налякані люди ховалися від обстрілів хто де міг. Але, за їхніми словами, тесть, розуміючи, що сили нерівні, пішов у бій з окупантами зі звичайною мисливською рушницею. Одного з них він убив, іншого поранив. Орки вирішили помститися і в бік тестя стали стріляти з різних видів зброї. Він, на жаль, не встиг втекти", - розповіли рідні загиблого.

Незабаром прошите кулями тіло чоловіка знайшли на одній з вулиць Ягідного. Тіло ще довго там лежало. Рашисти не дозволяли людям поховати героя. Згодом у будинок, де він жив, влучив снаряд - і хата згоріла дотла.

"Попелище залишилося від будинку, в який ми приїжджали з дружиною. Тут тесть жив останні 2-3 роки. Тому що у нього була хвора мати. У неї боліли ноги, не могла ходити", - додає зять Леоніда Грищенка Павло.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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війна в Україні Чернігівська область
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