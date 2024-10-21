'Із планом Б можуть бути проблеми': майор ЗСУ розкрив важку ситуацію на Курщині

У Курській області нестабільна ситуація, однак із запасним планом Б можуть виникнути проблеми.

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Що відбувається на Курщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, росЗМІ

Майор ЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Омелян висловив сумніви щодо плану Б Курської операції.

"Курська операція - це ще один доказ того, що на війні див не буває, і навіть ті операції минулого століття, які ми називали зокрема "Дивом над Віслою" - це результат ретельно прорахованих дій і, як каже сам Залужний, результат математики. Ми не могли очікувати на якусь суперперемогу, якщо ми не йдемо на Москву, і у нас немає достатньо сил і засобів для того, щоб до цієї Москви дійти і її захопити. Очевидно, ми маємо зараз закономірний результат того, що зараз наші найкращі підрозділи стримують дуже важкий наступ ворога, який сконцентрував так само багато сил. Попри те, що основна підтримка йде зараз на Курщину для того, щоб забезпечити наш контроль над захопленими територіями, тим не менше воно виглядає все достатньо важко", - сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Володимир Омелян сумнівається, що захоплена частина Курської області стане вагомим важелем у питанні повернення українських територій, тимчасово окупованих Росією.

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"І ми повинні розуміти, який є план Б от саме в цій конкретній ситуації. Бо те, що я чую від багатьох військових - з планом Б у нас можуть бути певні проблеми. І я б дуже не хотів, щоб так сталося, що найкращі з’єднання зазнали суттєвих втрат, чи були недієздатними після низки боїв на Курщині. Тому знову ж таки питання до командування, питання до того, які є можливості, який є стратегічний задум цієї операції. Бо станом на сьогодні мені важко віриться, що ми можемо обміняти 600, нехай тисячу квадратних кілометрів Курщини на понад 110 тисяч квадратних кілометрів української території, яку росіяни захопили впродовж останніх років", - вважає політик.

Володимир Омелян повідомив також, що на його думку, Курська операція - це велике поле для дискусій.

"По-друге, коли ми говоримо про підняття патріотичного духу українців в результаті цієї операції, це правда. Але я переконаний, що не менше патріотичний дух піднявся б в українців, якби ми українськими ракетами рознесли Кремль. І тут би втрат серед українців було б набагато менше, а вони на Курщині, об’єктивно треба визнавати, є. Те, що ми змогли завдати болючого удару по амбіціях Кремля і фактично перейшли останню червону лінію, перенісши війну на російську територію, і нічого нам за це не було в глобальному вимірі, не було жодних ударів ядерною зброєю того чи іншого характеру, це факт. Але знову ж таки якою ціною, і які наслідки будуть цієї офензиви, тут велике поле для дискусії", - додав Володимир Омелян.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Яка ситуація у Курській області - що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ впевнено просуваються до нових рубежів у Курській області. За даними російських джерел, ЗСУ просунулися на захід від Медвежого та в полях, що на південь від Тьоткіно. Окрім цього штурмові дії українських сил тривали біля Веселого, Обухівки та Нового Путі.

Стало відомо, що ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ. Сергій Згурець повідомив, що росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренева до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

Українські військові прорвали кордон РФ на новому напрямку. На відеозаписах помітний новий прорив у Курській області четверга, схоже, зображені броньовані вантажівки Kirpi турецького виробництва, які популярні серед української морської піхоти.

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