З 15 грудня дві області виходять з "червоної" зони

В Україні з середи скорочують "червону" зону.
В Україні "червону" зону карантину скорочують. З неї виходять дві області - Вінницька та Хмельницька, повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 хвилин 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.
У "жовтій" зоні вже знаходяться:
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська.
У регіонах, які перейшли в "жовту" зону карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.
Карантин у "жовтій" зоні
- заборонено роботу закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
- робота спортзалов, бассейнов;
- діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про спад захворюваності коронавірусом в Україні. Менше пацієнтів стало надходити в стаціонар, медична система почала розвантажуватися.
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявляв, що локдаун в Україні влада запускати не планує. При цьому для походів в магазини за продуктами Сovid-сертифікат поки не стане в нагоді.
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