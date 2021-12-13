З 15 грудня дві області виходять з "червоної" зони

Карантин в Україні / УНІАН

В Україні "червону" зону карантину скорочують. З неї виходять дві області - Вінницька та Хмельницька, повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 хвилин 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

У "жовтій" зоні вже знаходяться:

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська.

У регіонах, які перейшли в "жовту" зону карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

Карантин у "жовтій" зоні

заборонено роботу закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

робота спортзалов, бассейнов;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про спад захворюваності коронавірусом в Україні. Менше пацієнтів стало надходити в стаціонар, медична система почала розвантажуватися.

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Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявляв, що локдаун в Україні влада запускати не планує. При цьому для походів в магазини за продуктами Сovid-сертифікат поки не стане в нагоді.

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