"Іржава військова машина почала рухатися": Касьянов розповів, коли РФ буде готова до штурму Києва

Вже почалися рухи в бік нашого кордону під виглядом чергових навчань, зазначив військовослужбовець.

Касьянов розповів, коли РФ буде готова до штурму Києва / Фото УНІАН

Росія зараз не готова до повномасштабному наступу на Київ як це було після 24 лютого.

В інтерв'ю Главреду військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов зазначив, що навіть якби у них були підготовлені ці 200-300 тисяч солдатів, вся техніка, їм потрібно ще провести логістичну операцію, щоб перекинути все необхідне майно, людей на північний напрямок на території Білорусі, і вже тоді планувати новий наступ.

"Тобто їм потрібно ще підвезти купу боєприпасів до точки планування наступу, розгорнути польові госпіталі і так далі. Коли вони можуть це зробити? Найближчий термін - протягом трьох тижнів (і це ще дуже оптимістичний для них прогноз). Ми знаємо, що це не буває швидко, оскільки позначається і людський фактор, і погодні умови, і плутанина, яка пов'язана з переміщенням. Ми бачимо, що зашкарубла, іржава військова машина РФ почала рухатися. Вже почалися рухи в бік нашого кордону під виглядом чергових навчань – перекидання танків і людей, Прильоти літаків", - зазначив Касьянов.

Водночас він вважає, що росіяни можуть впоратися і за три тижні.

"Принаймні, не недооцінювати його, тому що це – найнебезпечніше. Ми, зі зрозумілих причин, володіємо обмеженою інформацією, тому як противник намагається не розповідати про свої плани, робить перекидання військ приховано. Тому краще заздалегідь готуватися до якихось серйозних наступальних дій з боку противника, ніж не готуватися взагалі", - підсумував Касьянов.

Ймовірний наступ на Київ

Раніше військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух суспільство майбутнього) Євген Карась зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Це для нього є єдиним варіантом завершити війну на своїх умовах. Однак президент РФ розуміє, що далі окупантам доведеться тікати з Києва, бо утримати місто вони не зможуть.

Нагадаємо, військовий експерт і полковник запасу Роман Світан зазначав, що захопити Київ нинішньої армії російських окупантів неможливо - просто через брак людей. Він вважає, що білоруське угруповання військ окупантів, швидше за все, буде перекинуто Кремлем на інші напрямки.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначали, що армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу. Російське військо знесилене, в Росії вичерпуються високоточні боєприпаси. Тому в разі наступу на українську столицю окупанти не зможуть просунутися далеко.

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