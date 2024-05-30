Росіяни в гарячці відновлюють злітні смуги в Криму: що відбувається

У ніч на 30 травня в Криму знову лунали вибухи. Окупанти намагаються врятувати свою авіацію.

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У Криму пролунали вибухи / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео,

Російські війська відновлюють занедбані аеропорти заради злітних смуг у Криму в умовах масованих ракетних ударів з боку України по ВКС РФ, повідомляє рух "АТЕШ" із посиланням на джерела в 27-й авіаційній дивізії РФ.

Супутникові знімки, опубліковані партизанами, вказують на перебіг ремонтних робіт принаймні на території одного такого недіючого аеропорту в Заводському Сімферопольського району.

Як пишуть партизани, зараз там проводять роботи на злітно-посадкових смугах, ремонти будівель і перекидають військову технікю та людей на територію аеропорту.

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В "АТЕШ" упевнені, що такі дії росіян у Криму насамперед є результатом успішних ударів ЗСУ по військових аеродромах загарбників на півострові.

"У зв'язку з позитивними тенденціями руйнування військових об'єктів РФ на півострові, окупанти стрімко намагаються відновлювати закинуті місця, як-от аеродроми Кіровське (в районі Феодосії) і Багерове (в районі Керчі). Але наші агенти пильно стежать за цим і оперативно передають інформацію в надійні руки", - йдеться в повідомленні.

Фото АТЕШ

Вибухи в Криму - останні новини

У ніч на 30 травня в тимчасово окупованій Керчі в Криму прогриміли вибухи - місцеві чули щонайменше двадцять вибухів. Кримський міст перекривали для руху.

За попередньою інформацією ГУР, дрони ГУР знищили два ворожі катери в Криму. Українські морські дрони "Магура V5" атакували катери загарбників у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових відбувся так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова. Київ вважає Крим українським. Україна і низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова - ввели санкції.

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