Росіяни в гарячці відновлюють злітні смуги в Криму: що відбувається

Російські війська відновлюють занедбані аеропорти заради злітних смуг у Криму в умовах масованих ракетних ударів з боку України по ВКС РФ, повідомляє рух "АТЕШ" із посиланням на джерела в 27-й авіаційній дивізії РФ.
Супутникові знімки, опубліковані партизанами, вказують на перебіг ремонтних робіт принаймні на території одного такого недіючого аеропорту в Заводському Сімферопольського району.
Як пишуть партизани, зараз там проводять роботи на злітно-посадкових смугах, ремонти будівель і перекидають військову технікю та людей на територію аеропорту.
В "АТЕШ" упевнені, що такі дії росіян у Криму насамперед є результатом успішних ударів ЗСУ по військових аеродромах загарбників на півострові.
"У зв'язку з позитивними тенденціями руйнування військових об'єктів РФ на півострові, окупанти стрімко намагаються відновлювати закинуті місця, як-от аеродроми Кіровське (в районі Феодосії) і Багерове (в районі Керчі). Але наші агенти пильно стежать за цим і оперативно передають інформацію в надійні руки", - йдеться в повідомленні.
Вибухи в Криму - останні новини
У ніч на 30 травня в тимчасово окупованій Керчі в Криму прогриміли вибухи - місцеві чули щонайменше двадцять вибухів. Кримський міст перекривали для руху.
За попередньою інформацією ГУР, дрони ГУР знищили два ворожі катери в Криму. Українські морські дрони "Магура V5" атакували катери загарбників у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових відбувся так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським. Україна і низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова - ввели санкції.
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