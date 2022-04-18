Російський пропагандист довів, що РФ б'є по житлових будинках Маріуполя

Російський пропагандист у прямому ефірі підтвердив, що авіація РФ б'є по житлових будинках Маріуполя / скріншот з відео

Пропагандист Олексій Полторанін у прямому ефірі визнав, що російська авіація знищує житлові будинки в Україні.

Свій сюжет він знімав у Маріуполі, який намагаються взяти під контроль окупанти.

У кадрі Полторанін стоїть на тлі палаючого багатоквартирного будинку без вікон і балконів, який розташований за такими ж знищеними приватними будинками і раніше зеленою зоною.

Тим часом російський журналіст, після звуків авіаударів, прямо говорить своїм глядачам, що українську житлову багатоповерхівку бомблять літаки Збройних сил РФ.

читайте також"Буча. Не вірте кремлівській пропаганді": у Хабаровську розігнали мітинг на підтримку України"На наших очах російська авіація вдарила по житловій п'ятиповерхівці. Зараз горять верхні поверхи будівлі. Російська авіація продовжує "працювати" по тому району", - заявив пропагандист.

Раніше з'явилася інформація, що найближчим часом російські окупанти готуються Скинути багатотонні бомби на завод Азовсталь у Маріуполі, де може перебувати до 1000 мирних жителів. Евакуювати людей зараз немає ніякої можливості.

Також повідомлялося, що в Маріуполі, який з початку березня перебуває в облозі російських окупантів, кадирівці влаштували собі розвагу. Заради чергового "піар-відео" вони знищують житлові багатоповерхівки. Причому обстріл будинків ведеться в районі, який вже окупований, тобто списати руйнування на "нацистів" і "бандерівців" не вийде. Якщо там хтось і є, то це звичайні жителі міста.

Читайте також: