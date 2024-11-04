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Окупанти виходять на секретні позиції: ситуація в Часовому Яру напружена

Анна Косик
4 листопада 2024, 21:02
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Українські сили намагаються зупиняти ворога та атакувати створені окупантами групи.
ВСУ, армия РФ
Суттєвих успіхів противник у районі Часового Яру не має / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Що повідомили в ОТУ "Луганськ":

  • Росіяни намагаються накопичити живу силу для штурмів
  • ЗСУ стримують ворога, наскільки це можливо
  • Дрони відіграють ключову роль у боротьбі проти окупантів

Запеклі бої у районі Часового Яру, що у Донецькій області, продовжуються. Малі штурмові групи країни-агресора Росії, зокрема, намагаються перетнути мікрорайон Канал. Про це в етері телемарафону повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, у ворога з'явилися секретні позиції, де окупанти намагаються накопичити особовий склад для проведення штурмових дій. Однак ЗСУ присікають спроби перетнути Канал.

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"Щоночі ворог заводить поповнення в живій силі, поповнює БК, озброєння і готує техніку. Зокрема, вони зосередили свою увагу на створенні ДРГ і накопичуються на секретних позиціях. Тобто 1 – 3 людини заходять в схованку, якийсь підвал чи нору і сидять там до тих пір, поки не зможуть накопичити достатньо для штурму. І в цьому полягає їхня тактика", - заявила Бобовнікова.

Окупанти виходять на секретні позиції: ситуація в Часовому Яру напружена
Часів Яр / Інфографіка: Главред

Водночас українські захисники працюють над тим, аби вчасно зупинити ворожі сили та дати їм відсіч. Також ЗСУ відслідковують пересування противника за допомогою дронів.

"Виявляються ці групи, тому що вони не можуть не робити будь-яку активність. Вони якось комунікують, мають рації, їх виявляє РЕБ, їхні дрони скидають їм воду, наприклад. Це теж помітно. Тобто ці групи в будь-якому разі виявляються", - додала речниця ОТУ "Луганськ".

Що таке ОТУ "Луганськ"?

Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" (скорочено - ОТУ "Луганськ") - угруповання українського війська та район його дій в рамках війни на Сході України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація на Покровському напрямку все ще складна, окупанти сконцентрували сили у напрямку селища Вишневе та проводять штурми, намагаючись захопити Покровськ.

Раніше стало відомо, що на Курахівському напрямку тривають інтенсивні бойові зіткнення, Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу просуватися.

Напередодні повідомлялося, що контроль над Великою Новосілкою дозволить російським окупантам одночасно прикрити два важливі напрямки - Курахівський і Времівський. Велика Новосілка виконує роль тактичного логістичного вузла, схожого до Покровська, але меншого значення.

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