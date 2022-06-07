Російські окупанти зізналися, що кидали строковиків воювати проти України/ УНІАН і Militaryarms

Російські агресори на офіційному рівні визнали, що у військовій агресії проти України вони використовували солдатів, які несли строкову службу в російській армії. Повідомляється, що такий факт визнали у військовій прокуратурі Західного військового округу РФ.

Тамтешній військовий прокурор Артур Єгієв визнав, що на війну проти України відправили близько шестисот солдатів-строковиків.

"Згідно з даними з нагляду Західного військового округу, близько 600 військовослужбовців за призовом були залучені до спеціальної військової операції, всі вони повернуті в найкоротші терміни. Саме таку цифру озвучив Єгієв, виступаючи в Раді Федерації", - повідомляють російські військові пропагандисти.

Причому, як стверджує Єгієв, близько дюжини офіцерів армії РФ нібито вже понесли відповідальність за відправку строковиків.

"Представник прокуратури повідомив, що за всіма виявленими порушеннями були вжиті заходи дисциплінарного реагування, і навіть були прийняті рішення про звільнення "з військової служби посадових осіб, які допустили ці порушення", ‒ підсумували військові пропагандисти.

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Нагадаємо, раніше батько російського солдата-строковика Єгора Шкребця, загиблого на підбитому українськими захисниками крейсері" Москва", звинуватив військово-політичне керівництво Росії у вбивстві екіпажу флагмана Чорноморського флоту РФ.

За словами Дмитра Шкребця, моряків ніхто навіть не намагався врятувати, а кількість загиблих жахає.

До того Шкребець-старший говорив, що в російській прокуратурі відповіли йому - корабель" Москва " нібито не брав участі у війні проти України, а його Егоп "оголошений безвісно відсутнім у військовій частині".

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