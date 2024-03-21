Росіяни випадково затопили ракетою свій корабель у Балтійському морі

Російські опозиційні ЗМІ писали раніше, що окупанти використовують траулери у військових цілях.

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У Балтійському морі пролунали вибухи / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російські окупанти під час навчань у Балтійському морі затопили траулер "Капітан Лобанов", підтвердили телеканалу Дождь 21 березня родичі підбитого екіпажу. Самі ж чутки про вдалий пуск ракети по "Лобанову" поширили російські Телеграм-канали ще кілька днів тому.

Стверджувалося, що траулер "Капітан Лобанов" вибухнув у Балтійському морі в 10-мильній зоні, недалеко від узбережжя Калінінградської області. Близько 11 ранку 19 березня корабель подав сигнал лиха.

Російські ЗМІ писали, що "Капітан Лобанов" міг потрапити в зону проведення навчань Балтійського флоту ВМС Росії - вони також проходили біля берегів Калінінградської області. Останнє повідомлення про перебіг навчань надійшло напередодні ввечері: команда корвета "Бойкий" відзвітувала про ураження навчальних цілей.

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Що таке Капітан Лобанов "Капітан Лобанов" - малий риболовецький траулер. З ним уже траплялися інциденти в морі. 2021 року траулер перекинувся на борт і частково затонув біля берега у Світлому, куди його піднімали для технічного огляду.

Згідно з офіційними повідомленнями місцевої влади, на борту траулера сталася пожежа. Влада повідомляла тільки про одного загиблого.

"Коли забирали тих, хто вижив, усі прекрасно знали, що загинули три людини. І всі прекрасно знали, що вдарила ракета. Але вони вирішили написати, що сталося "займання". Цікаво, що це за займання, якщо капітанської рубки повністю немає, її просто знесло", - поділилося джерело "Дождя".

Тих, хто вижив, відправили до госпіталю у місто Піонерськ, один із постраждалих перебуває у важкому стані. За словами джерела телеканалу, у госпіталі постраждалих допитали співробітники ФСБ, які попросили членів екіпажу "не розповідати" про інцидент.

У жовтні 2023 року журналістський центр "Досьє" випустив розслідування, згідно з яким ВМФ Росії можуть використовувати рибальські траулери у військових цілях.

Втрати флоту РФ - що відомо

Нещодавно українські експерти констатували, що морські безпілотники ЗСУ змусили Росію змінити морський маршрут перевезення озброєння. Російські кораблі, щоб дістатися Балтійського моря, відтепер прямують через усе Середземне море, обходять навколо Європи Атлантикою. Цей маршрут становить близько 9 тисяч кілометрів.

Росія після масованих ударів українських морських дронів по кораблях країни-агресора РФ у Чорному морі в Росії навіть офіційно змінила голову Військово-морського флоту.

За оцінками західних спецслужб, кількість загиблих і поранених російських військових на війні в Україні перевищила 350 тисяч.

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