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Росіяни завдали удару по Запоріжжі: є загиблі та поранені - деталі

Марія Николишин
5 листопада 2024, 10:49оновлено 5 листопада, 12:16
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Масштаби руйнувань встановлюються.
Росіяни завдали удару по Запоріжжі: є загиблі та поранені - деталі
Удар РФ по Запоріжжі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • РФ вдарила по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі
  • 6 людей загинуло, 16 - поранені

Армія країни-агресорки Росії завдала удару по Запоріжжю. Окупанти поцілили по обʼєкту інфраструктури міста. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки отримали поранення двоє людей.

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"Масштаби руйнувань встановлюються", - зазначив він.

Крім того, Федоров закликав мешканців регіону не нехтувати правилами безпеки.

О 11:09 Федоров повідомив, що внаслідок атаки РФ шість людей загинуло та дев'ять поранені.

"На місці влучання сталася пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу", - додав він.

О 12:05 стало відомо, що кількість поранених зросла до 16 осіб.

Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, рано вранці 5 листопада в Києві працювали сили ППО через атаку ворожих безпілотників. Бойова робота з відбиття повітряної атаки відбувалася в Оболонському районі міста.

У ніч на 4 листопада Київ також опинився під атакою російських дронів. Тоді Сили ППО знешкодили всі БПЛА ворога.

Крім того, речник КМВА Михайло Шаманов повідомив, що російські окупанти почали застосовувати нову тактику ударів "Шахедами" по Києву, скеровуючи безпілотники на дуже низькій висоті.

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