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Окупанти влаштували стрілянину в Херсоні: не можуть поділити награбоване перед втечею - Подоляк

18 вересня 2022, 14:13

У Херсоні наростає напруга між найманцями, військовими РФ та ФСБ, а також кадирівцями.

херсон, оккупанты, российские военные
Окупанти влаштували стрілянину в центрі Херсона / Колаж фото УНІАН, Суспільне

У лавах російських окупантів на фоні контрнаступу ЗСУ тривають конфлікти. Вони переростають у стрілянину. Вони не можуть поділити награбоване перед втечею. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Внаслідок одного з конфліктів окупанти влаштували стрілянину у центрі Херсона.

"Масштабна стрілянина в центрі Херсона - ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, "кадирівцями", військовими РФ та ФСБ. Кількість "побутових конфліктів" збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення Збройних сил України", - зазначив Подоляк.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Інші новини:

війна в Україні новини Херсона вторгнення Росії Херсонська область Михайло Подоляк
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