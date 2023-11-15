Росіяни тікають з Нової Каховки: мер міста розповів, кому вдалось втекти першими

За словами мера Нової Каховки, з міста втекли майже всі російські офіцери, залишився лише рядовий і сержанстський склад.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-begut-iz-novoy-kahovki-mer-goroda-rasskazal-komu-udalos-sbezhat-pervymi-10517071.html Посилання скопійоване

В Новій Каховці майже не залишилось офіцерів РФ - місто перетворюють у смітник / Колаж Главред, фото: armyinform.com.ua, novakahovka.city

Законний мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що на території міста, яке перебуває під постійним обстрілом та знаходиться на лінії фронту, практично відсутній російський офіцерський корпус. Про це він заявив в ефірі проекту Радіо Свобода "Новини Приазов'я"

"У самому місті постійно гримить, постійно обстріли. У зв’язку з цим абсолютна більшість мешканців намагається не перебувати на вулицях, тільки в разі великої необхідності. Щодо дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже кожного дня, практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил", – повідомив він.

За словами законнообраного мера Нової Каховки Володимира Коваленка, до деяких вулиць Нової Каховки для мешканців повністю обмежено доступь, і окупанти стріляють без попередження в тих, хто порушує це обмеження.

відео дня

"Це паркова територія, там все заміновано, там все в залізобетонних конструкціях, все заросло бур’янами. Місто перетворили в смітник. І повиставляли з других поверхів та на покрівлях житлових будинків міномети чи кулемети", – додав він.

Бойові дії на півдні України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України, Наталія Гуменюк, повідомила, що російські військовослужбовці активно розглядають можливості для евакуації до безпечних місць.

Гуменюк також додала, що відтискання ворога відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом всього узбережжя Дніпра.

Представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, Олександр Штупун, повідомив, що Росія готує групи "Шторм Z" та новомобілізованих для проведення нових атак на Таврійському напрямку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.