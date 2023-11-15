Армія України просувається вздовж всього узбережжя: у ЗСУ просять інформаційної тиші

Російські окупанти намагаються активізувати важку й потужну артилерію, і навіть РСЗВ, тактичну авіацію, заявила Гуменюк.

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ЗСУ просуваються на Херсонщині / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники намагається активно оборонятися на Півдні.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Гуменюк розповіла, що росіяни не можуть прорахувати, з якого саме напрямку їм чекати такої небезпеки. Загарбники почувають себе дуже некомфортно. Саме тому намагаються активізувати важку й потужну артилерію, і навіть РСЗВ, тактичну авіацію.

"Відтискання з нашого боку відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом всього узбережжя. Лінія фронту сьогодні досить рухлива. Очевидним є факт, що ворога це притискає. Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи", - пояснила речниця. відео дня

Нагадаємо, що ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини, росіяни у паніці. Російські мілблогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми та Піщанівки, за 13 км на південний схід від Херсона.

ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини. Біля Пойми, Піщанівки та Підстепного тривають інтенсивні бої. Окупанти використовують вогонь, щоб запобігти переміщенню ЗСУ й техніки на лівий берег.

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