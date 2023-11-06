Росіян "перемелюють" батальйонами разом з технікою: деталі гігантських втрат РФ

Сили оборони України з 30 жовтня по 5 листопада знищили понад 5 тисяч окупантів РФ, а також три танкові батальйони ворога.
Всього за цей час було ліквідовано 5160 російських загарбників, що рівносильно 10 батальйонам, йдеться в повідомленні в Telegram Military Media Center.
При цьому українським бійцям вдалося знищити 77 танків РФ. Крім того, також знищено 154 бойових броньованих машин. Орієнтовно цієї кількості вистачить на 5 мотострілецьких батальйонів.
Разом з тим українськими воїнами також було знищено 162 артилерійські установки (9 артилерійських дивізіонів).
Також захисники України зуміли за цей період ліквідувати 10 російських ракет і один літак.
Раніше повідомлялося про те, що РФ отримала по зубах у Авдіївки: ЗСУ знищили бригаду окупантів. Окупанти кілька разів намагалися оточити Авдіївку, але щоразу ЗСУ зупиняли їх, розповів президент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ яскраво спалили десятки окупантів разом з технікою. Розвідка своєчасно помітила рух ворожої колони і ЗСУ завдали удару по окупантах.
Раніше повідомлялося про те, що рота ЗСУ за чотири дні спалила танковий батальйон ворога. Росіяни на одному з напрямків зосередили занадто багато танків, розповів Іван Киричевський.
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