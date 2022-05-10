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Росія виводить деякі підрозділи з Харківської області через значні втрати - Генштаб

10 травня 2022, 20:13

Росіяни перемістили з Бєлгородської області Росії в Харківську батальйонну тактичну групу.

ВСУ
ВСУ / УНІАН

Українські військові продовжують героїчно битися проти росіян. ВСУ наносять окупантам такі удари, що ворог виводить підрозділи на територію Росії.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, тепер російські окупанти повинні перегрупувати сили.

"Відомо, що ворог вивів для відновлення боєздатності на територію Росії батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ. Це сталося через значні втрати в особовому складі та військовій техніці", - заявили наші воїни.

Також росіяни перемістили з Бєлгородської області Росії в Харківську батальйонну тактичну групу зі складу підрозділів 29 армії Східного військового округу. Ворог підступно продовжує повітряну розвідку безпілотниками.

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Війна в Україні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 5 травня розповів про те, що українські військові підрозділи почали контрнаступні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що йдеться не про широкомасштабну контрнаступну операцію, а про точковий тактичний наступ.

У Генштабі ЗСУ 6 травня заявили, про визволенні Олександрівки, Федорівки, Українки, Шестаково та Перемоги на північному сході Харківської області.

227-й батальйон територіальної оборони ЗСУ розповів про деокупації верхнього Салтова, Замуловки, Байрака і Рубіжного Харківської області. У Борівській сільській раді розповіли, що окупанти відходять від Борової та Богуславки.

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