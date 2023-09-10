Британський полковник жорстко розкритикував Байдена: у чому причина

Британський полковник вважає, що президент США Джо Байден побоюється порожніх погроз Путіна.

https://glavred.net/world/britanskiy-polkovnik-zhestko-raskritikoval-baydena-v-chem-prichina-10499548.html Посилання скопійоване

Британський полковник жорстко розкритикував Байдена / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Будучи постачальником левової частки військової допомоги Україні, саме США керують у цій війні, яку розпочала країна-агресорка Росія. Проте з перших днів повномасштабного вторгнення американський лідер Джо Байден гальмував постачання озброєння, надаючи військову допомогу Україні, щоб продовжити боротьбу, але навмисно недостатньо, щоб забезпечити перемогу. Відповідну заяву зробив британський полковник у відставці Річард Кемп, пише The Telegraph.

На думку Кемпа, президента США Джо Байдена, як і його західноєвропейських союзників, стримували порожні погрози російського диктатора Володимира Путіна розширити війну.

"Малодушне занепокоєння Байдена щодо провокацій Путіна пояснює його неспроможність надати терміново необхідну зброю, зокрема, бойові літаки та ракети великої дальності, а також його впертий опір членству України в НАТО", - зазначив полковник. відео дня

Військова допомога Україні від США

Нещодавно очільник відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що Америка офіційно схвалила відправлення першої партії танків Abrams в Україну. Танки мають прибути в Україну на початку осені. За його словами, разом з танками ЗСУ отримають боєприпаси, запчастини, паливне обладнання та ремонтні засоби.

Також видання The Wall Street Journal повідомляло, що Сполучені Штати Америки наблизилися до прийняття рішення про надання українським військовим ракетної системи великої дальності ATACMS.

Як пише видання ABC News, США можуть включити ATACMS до найближчого пакету військової допомоги Україні. Однак остаточне рішення про надання Україні ATACMS ще не ухвалено. До того, як Україна отримає ракети, можуть пройти місяці.

Окрім того, за даними The New York Times, США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів для боротьби проти російських окупантів. Ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.