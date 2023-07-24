"Росія вже програла": Блінкен зробив сильну заяву щодо України

Путіну не вдалося добитися своєї головної цілі в Україні за 1,5 роки війни, тому очевидно, що Росія вже програла, наголосив держсекретар США.

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Блінкен зробив сильну заяву щодо України/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр Романа Великого

Ключовою метою країни-агресорки Росії на початку повномасштабного вторгнення було фактично стерти Україну з карти світу в короткий термін. Проте це їй не вдалося зробити навіть за 1,5 роки війни.

Тому очевидно, що Росія уже програла. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN.

Він наголосив, що українські військові, на відміну від російських окупантів, знають, за що вони борються. Тому в загарбників немає шансів перемогти.

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"Метою Путіна було стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність, її суверенітет, підпорядкувати її Росії. Це вже давно провалилося, Росія вже програла", – наголосив Блінкен.

Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський назвав причину, чому початок контрнаступу ЗСУ сильно затримався. Українські військові пішли в контрнаступ пізніше, ніж планувалося. Спочатку ЗСУ повинні були почати потужні атаки навесні цього року. Але захисники України не змогли піти навесні в контрнаступ через брак боєприпасів і техніки.

Також Володимир Зеленський назвав рецепт закінчення війни. Він наголосив, що усе залежить від єдності та рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя. Також він додав, що вже скоро відбудеться багато різних подій, які посилять український захист.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна в Україні закінчиться влітку 2024 року. На запитання, чи думає він, що війна закінчиться до наступного літа, він швидко відповів: "Так. Ми переможемо в цій війні".

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