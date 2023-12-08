Росія розпочала 'зимову кампанію ударів' по Україні - Sky News

Західні чиновники вважають, що РФ розпочала енергетичний терор в Україні за допомогою ракетних атак.

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Західні чиновники вважають, що РФ розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генеральний штаб ЗСУ

На Заході вважають, що масований обстріл України з боку Росії минулої ночі є початком "зимової кампанії ударів". Про це повідомило видання Sky News.

"Впродовж останніх кількох тижнів ми наголошували на тому, що Росія може розпочати узгоджену зимову кампанію ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, і ми оцінили, що минулої ночі Росія, ймовірно, спробувала розпочати цю діяльність", - сказав виданню західний чиновник.

Чиновник також зазначив, що удари були завдані за допомогою Ту-95, які "фактично не розгорталися і не використовувалися протягом останніх кількох місяців". Під час атаки окупнти використовували високоточні ракети.

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Хоча ці атаки призвели до трагічної загибелі принаймні одного мирного жителя, цитований чиновник вважає завдані збитки мінімальними в порівнянні з можливою шкодою від подібних обстрілів.

"Незважаючи на трагічну загибель принаймні одного мирного жителя, збитки, здається, мінімальні", - додав він.

Він також зауважив, що ця атака крилатими ракетами жодним чином не була скоординована з атаками дронів. Тоді, як раніше окупанти часто суміщали ракетні атаки разом з атаками дронів.

Ракетна атака 8 грудня

Нагадаємо, вночі 8 грудня окупанти обстріляли Харків. Вони завдали шість ударів по місту. Голова Харківської ОДА повідомив про влучання ракетами С-300 у Холодногірському та Шевченківському районах.

Ранок 8 грудня в Україні розпочався з масштабної тривоги через загрозу ракетного удару. Російські окупанти запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, повідомили у Повітряних силах.

Крім цього, під час ракетної атаки 8 грудня, росіяни вдарили по Павлограду у Дніпропетровській області. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, є загиблий та чотири поранених. Пізніше стало відомо про більшу кількість постраждалих.

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