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ЗСУ контратаками зупинили просування росіян на важливому напрямку: деталі від ISW

Дар'я Пшеничник
15 жовтня 2026, 09:50
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Тим часом командування 3-го армійського корпусу підбило підсумки операції, в межах якої під контроль ЗСУ повернулися 16 населених пунктів.
ВСУ, Фронт, Война
Наступ ЗСУ змусив РФ терміново відводити війська з ключового напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, DeepState

Коротко:

відео дня
  • ЗСУ зупинили просування росіян біля Лимана
  • Окупанти не закріпилися на нових позиціях через контратаки
  • Операція "Вівальді" повернула Україні 16 населених пунктів

Українські сили зупинили просування російських військ на півночі Донеччини в районі річки Жеребець, де тривала операція "Вівальді". Окупанти намагалися прорватися на Лиманському напрямку, проте утримати здобуті рубежі не змогли, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики детально описали, на яких ділянках противник тиснув найактивніше впродовж останньої доби.

"На Лиманському напрямку російські війська зосередили атаки на самому Лимані та північніше міста у напрямку Колодязів. Проте закріпитися на нових позиціях їм не вдалося через контратаки українських воїнів", - йдеться у звіті.

Фактично йдеться про зустрічні бої, де штурми чергуються з відповідними діями ЗСУ. За оцінкою експертів ISW, чи вдасться комусь зі сторін просунутися далі, визначатимуть співвідношення сил і рельєф місцевості.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

"Вівальді" завершено: 16 населених пунктів і 277 кв. км

Колодязі, куди зараз рвуться окупанти, стали одним із сіл, звільнених на завершальному етапі української операції. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький у відеозверненні 14 жовтня заявив, що під час четвертої фази ЗСУ повернули ще 101 кв. км, зокрема Зелену Долину, Липове та Колодязі, повідомляє BBC Україна.

Загалом за час операції Сили оборони повністю відновили контроль над 16 населеними пунктами та 277 кв. км території. Втрати противника особовим складом Білецький оцінив у 8 тис. осіб.

Водночас результати операції мають межі. Повністю ліквідувати російський плацдарм не вдалося, і оборона ворога на цьому напрямку не обвалилася.

Навіщо знадобилася операція

Операцію розпочали на тлі спроб Росії оточити пояс фортець на Донеччині. Українські контратаки на Лиманському напрямку та на схід від Слов'янська і Краматорська мали ускладнити ворогу захоплення цієї оборонної лінії.

Ще у вересні в ISW прогнозували, що російському командуванню доведеться переглянути плани щодо флангів поясу фортець після втрати виступу на північ від Лимана. Особливо якщо ЗСУ відтіснять окупантів до Жеребця і використають річку як природний рубіж для стабільної оборони.

Паралельно 3-й армійський корпус у межах "Вівальді" завдавав ударів по логістиці окупантів, зокрема по паливозаправниках і складах пального. Один із впливових прокремлівських воєнкорів тоді визнав, що українські успіхи відкладуть наступ РФ на Слов'янськ, який Москва вважала наступною ціллю після Лимана.

Яка головна мета РФ на фронті

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що Росія не відмовляється від планів щодо наступу на Запоріжжя, але найближчими місяцями окупаційна армія робитиме ставку не на штурм міста, а на його руйнування ударами.

За його словами, пріоритетом Кремля на осінь і зиму залишається повний контроль над Донеччиною.

"Як не крути, Путіну треба заявити про досягнення хоч якоїсь політичної мети, а однією з перших цілей завжди заявлялося захоплення Донбасу. Захопивши Донецьку область повністю, Путін міг би сказати: "Ми перемогли, бо поки що зупиняємо "СВО"", або "Ми перемагаємо, тому продовжуємо наступати, чому всі бігом у військкомат"", - наголосив він.

Операція "Вівальді" - останні новини

Нагадаємо, "Главред" повідомляв , що Сили оборони в рамках операції "Вівальді" звільнили Шандриголово, Дерилово, а також встановили повний контроль над Дробишевим.

Раніше повідомлялося, що Третій армійський корпус у ході операції "Вівальді" задіяв модернізовані наземні роботи з гранатометами, які атакували позиції РФ без безпосередньої участі піхоти.

Раніше Зеленський заявив, що українські війська досягли нових результатів на Лиманському напрямку в Донецькій області в рамках операції "Вівальді".

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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