Управління розвідки України злило в мережу імена відповідальних за бомбардування населення командирів Білорусі

З авіабази в Білорусі відбувається бомбардування мирного населення

Управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили дані про те, хто з керівних військових частин військово-повітряних сил Білорусі відповідальний за бомбардування мирного населення.

Відзначається, що бомбардування мирних жителів України з Республіки Білорусь виконує 61-а винищувальна Авіабаза військово-повітряних сил. Авіаційна техніка для виконання злочинів проти людяності зберігається на аеродромі Лунинець.

В управлінні розвідки зазначили, що полювання на виродків відкрите і вони йдуть, щоб помститися за український народ.

"До речі, використаний хештег "окупантирф" не помилковий в цій публікації, хоча мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави РБ не існує. Це вже все одна орда РФ", - наголошується в повідомленні.

Раніше писав Главред, що РНБО не виключає можливості превентивного удару по військових об'єктах Білорусі.

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