Росія атакувала Україну безпілотниками: у Харкові прогриміло декілька вибухів

У Повітряних силах України заявили про загрозу російських безпілотників у Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях та місті Запоріжжя.

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У Харкові вночі 28 березня прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: map.ukrainealarm.com, Вікіпедія

Російські окупанти в ніч на 28 березня запустили територією України свої безпілотники. У Харкові прогриміли вибухи. У Повітряних силах попередили про небезпеку застосування ворогом БПЛА у Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях та Запоріжжі.

У Харкові прогриміли вибухи

Після 12-ї години ночі в Повітряних силах повідомили, що в місті зафіксовано ворожий безпілотник. За декілька хвилин прогриміли вибухи.

"У Харкові вибухи. Будьте обережні", - попередив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

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О 00:18 начальник харківського гарнізону Сергій Мельник сказав, що ворожі БПЛА в Харківській області вже відсутні. Він закликав місцевих жителів не залишати укриттів доти, доки не буде відбою сигналу повітряної тривоги.

"На даний момент біля повітряного простору Харківщини відсутні ворожі БПЛА, але загроза залишається - не залишайте укриття до відбою", - підкреслив Мельник.

Карта повітряної тривоги в Україні / map.ukrainealarm.com/

Також у Повітряних силах заявляли про БПЛА ворога у Херсонській області, а також у Запоріжжі.

Про вибухи в цих регіонах не повідомлялося.

У Дніпрі було чути вибух, повідомили Суспільне о 01:00.

О 00:53 у Повітряних силах заявили, що безпілотники летять у напрямку Харківської області.

У Харкові приліт у Київському районі

Мер Терехов заявив, що Київський район Харкова потрапив під ворожий удар. Зруйновано ресторан, у сусідньому будинку вибито вікна

"Під ударом опинився Київський район міста. Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки.За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби", - сказав градоначальник.

У Харкові прогримів ще два вибухи

Про ще два вибухи у Харкові повідомили журналісти Суспільного о 01:21 та 01:22.

Удар Росії по Харкову 27 березня - окупанти застосували КАБи:

Країна-окупант Росія вдарила по Харкову новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30. Було завдано декілька ударів.

Правоохоронці повідомили, що один з ударів РФ припав на школу, другий - посеред житлових будинків. Як уточнили журналісти, приліт був по дитячому майданчику.

Голова Слідчого управління Національної поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що вперше з 2022 року Росія вдарила по Харкову авіабомбами.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія застосувала по Харкову модифікаційні боєприпаси УМПБ Д-30. Пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок. Дві п'ятиповерхівки частково зруйновано.

Окупанти застосували боєприпас, дальність якого - до 90 кілометрів.

"Обстріл житлових будинків, імовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30. Він досить потужний, за силою вибуху - середнє між авіабомбою і ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч". Остаточна інформація після експертизи", - сказано в повідомленні Синєгубова.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Згідно з даними на 18:26 27 березня, постраждали 19 осіб. Серед них 4 дитини.

За даними на 19:43, до медичних установ доставили 13 осіб.

Загинув чоловік 59-років.

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