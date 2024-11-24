Росіяни накопичують системи С-300 в окупованому Криму: до чого готується РФ

Партизани повідомили, що там також дислокується 26-й морський радіотехнічний батальйон.

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РФ накопичує зброю у Криму / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, t.me/atesh_ua

Коротко про головне:

У Криму РФ стягує системи С-300

Партизани розкрили у Криму важливу ціль для ЗСУ

Партизанський рух "Атеш" повідомив, що російські окупанти розмістили системи протиповітряної оборони С-300 на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.

За даними партизанів, на військовій базі на Фіоленті розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем.

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"На об’єкті розгорнуті системи ППО С-300, які забезпечують протиповітряну оборону та спроможні виявляти та відстежувати загрози на значних відстанях", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про С-300 / Інфографіка: Главред

Крім того, партизани повідомили, що там також функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, що займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей. Злагоджена взаємодія цих підрозділів формує комплексну систему оборони регіону.

Окупанти стягують С-300 у Крим / фото: t.me/atesh_ua

У партизанському русі додали, що продовжують розвідку та передають отриману інформацію Силам оборони.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ втратили майже половину території на Курщині. Україна втратила понад 40% території в Курській області РФ через хвилю контратак росіян. РФ розмістила 59 тис. солдатів у Курській області відтоді, як ЗСУ увірвалися туди на початку серпня і стрімко просунулися.

ЗСУ знищують окупантів на Запорізькому напрямку. Для атак українських позицій окупанти застосовують часто мотоцикли і квадроцикли. Але артилерія та скиди із FPV-дронів воїнів ЗСУ ефективно знищують противника - ситуація погіршується, але ЗСУ стримують наступ РФ.

Росіяни жорстоко розстріляли полонених бійців ЗСУ на двох напрямках. Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині. Росіяни змусили чоловіків роздягнутись догола. Провівши їх під дулами автоматів лісопосадкою, полонених розстріляли.

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