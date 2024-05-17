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ЗСУ "приземлили" два російські літаки та один вертоліт

Анна Ярославська
17 травня 2024, 08:53оновлено 17 травня, 11:15
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Напрямок, на якому було збито "пташки" окупантів, а також подробиці вдалого полювання ЗСУ не уточнюються.
Су-25, Ка-52
ЗСУ "приземлили" два російські літаки й один вертоліт / Колаж: Главред, фото: topwar.ru, Вікіпедія

Сили оборони України знищили два російські літаки та один ворожий вертоліт. Про це свідчить звіт Генштабу ЗСУ, опублікований у Facebook вранці 17 травня.

Напрямок, на якому було збито "пташки" окупантів, а також подробиці вдалого полювання ЗСУ не уточнюються.

Згідно зі зведенням Генштабу, за минулу добу українські військові знешкодили 1410 окупантів і знищили понад 180 одиниць ворожої техніки, зокрема:

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  • спеціальної техніки - 2 062 (+7) од.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.24
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.24 / Главред ​

Як повідомляв Главред 11 травня, штурмовик Су-25 російських окупантів був збитий українськими захисниками на Авдіївському напрямку. Про це повідомили в 110-ій окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручко. Про знищення російського штурмовика Су-25 розповідав і президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Зазначимо, за даними Міністерства оборони Великої Британії, за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, РФ втратила щонайменше 100 бойових літаків.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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