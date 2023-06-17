Росія не вистоїть у війні проти Заходу: експерт розкрив деталі

Путін може вести війну з Україною і зберігати хоча б свій вигаданий суверенітет, але не із Заходом.

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Владимир Путин, Александр Морозов / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook

В інтерв'ю Главреду політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов поділився роздумами, що буде з Росією у війні проти Заходу.

"Росія за сценарієм війни із Заходом втратить свою суб'єктність. Путін може вести війну з Україною і зберігати хоча б свій вигаданий суверенітет. Але в разі війни із західним світом суб'єктності більше не буде - Кремль зникне з історичної сцени і вже буде складно що-небудь прогнозувати", - розповів Морозов.

Він також зауважив, що у Росії можуть спробувати застосувати силові методи для збереження єдності. Можливі поступки глобальному світу у вигляді відмови від війни або навіть ядерної зброї.

"Насправді Росія прошита силовою свідомістю. Мільйони татарських, чеченських і дагестанських силовиків разом з росіянами і представниками інших народів утворюють єдиний силовий каркас. Вони пов'язані 30-річними корупційними практиками. Саме тому буде йти боротьба за єдність російської території. Народи без коливань підуть навіть на видалення Путіна в разі краху єдності, але все ж будуть тримати його режим, щоб зберегти незалежність Російської Федерації", - підсумував експерт.

Дивіться відео версію інтерв'ю з Олександром Морозовим:

Нагадаємо, що Морозов розповів, за яких умов країни Заходу застосують наземні війська та ракетні удари по Росії. В якості відповіді країни Заходу можуть застосувати як наземні війська, так і завдати ракетних ударів.

Опозиціонер назвав терміни зміни влади у РФ. У країні-агресорі РФ на сьогодні немає варіанту зміни влади, заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

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