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Смерть, загибель або хвороба Путіна: опозиціонер назвав терміни зміни влади у РФ

Олексій Тесля
16 червня 2023, 17:47 оновлено 16 червня, 17:54
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Олександр Морозов не виключив ймовірність варіанту зміни влади у РФ.
Володимир Путін, Олександр Морозов
Олександр Морозов оцінив ймовірність повалення Володимира Путіна / сайт Кремля, Facebook

У країні-агресорі РФ на сьогодні немає варіанту зміни влади, заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Влада в Росії може змінитися в разі відходу Путіна – його фізичної смерті, випадкової загибелі або хвороби, яка завадить йому виконувати свої обов'язки", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Він вважає, що відхід Путіна з влади може статися лише після якихось подій, наслідки яких будуть розцінюватися як катастрофа для Кремля.

"Однак поки до цього далеко. Важко уявити, щоб Путін був зміщений зі своєї посади будь-якою групою в інтересах порятунку країни", — говорить співрозмовник.

Разом з тим Морозов не виключив, що ймовірність варіанту зміни влади в РФ може здійснитися через 7-8 років, і серед головних діючих фігур можуть бути нові люди, оскільки за цей час карта російського істеблішменту може змінитися.

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Раніше колишній співробітник КДБ СРСР, однокурсник диктатора Володимира Путіна Юрій Швець заявив про те, що Євген Пригожин діє з дозволу президента РФ, який побоюється змови генералів.

Нагадаємо, раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко заявив про те, що громадянська війна в Росії можлива, для неї вже є певні передумови. Але неможливо передбачити, коли саме вона відбудеться, тому що історія може розвиватися по-різному.

Експерт спрогнозував сценарії, які можуть програтися в країні-агресорі РФ в найближчому майбутньому.

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