УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українські бійці виснажують та нищать окупантів

Юлія Закрепа
5 грудня 2023, 08:17
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва.
Наступ ЗСУ на Мелітополь: українські бійці виснажують та нищать окупантів
ЗСУ відбивають атаки окупантів на сході / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що станом на 5 грудня російські загарбники продовжують активно тиснути поблизу Авдіївки, в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У Генштабі ЗСУ у Facebook повідомили, що окупанти також наступають на Куп’янському та Лиманському напрямках, за добу Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак.

  • В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку захисники відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області − за добу відбили 18 атак окупантів.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області.
  • Водночас, на Мелітопольському напрямку захисники продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
  • В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Просування ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що українські військові стримують окупантів під Бахмутом та наступають на двох напрямках. ЗСУ нанесли ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.

відео дня

ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини. За даними аналітиків ISW відомо, що противник уже визнав уразливість своїх наземних ліній зв'язку на лівому березі регіону.

ЗСУ наступають та просуваються на двох напрямках. Впродовж минулої доби 17 жовтня відбулось 69 бойових залучень. Ворог завдав загалом 3 ракетних та 35 авіаційних ударів. Росіяни не припиняють обстріли.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ
Реклама

Головне за день

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українські бійці виснажують та нищать окупантів

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українські бійці виснажують та нищать окупантів

08:17 Україна
У Криму - потужна "бавовна", пролунали близько 30 вибухів: що відомо

У Криму - потужна "бавовна", пролунали близько 30 вибухів: що відомо

07:34 Україна
Нічна атака дронів: на Вінничині прогримів вибух

Нічна атака дронів: на Вінничині прогримів вибух

06:44 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:32

Велика Британія передала Україні новітні ракети Martlet - The Times

08:29

ЗСУ відбили втрачені позиції та атакують поблизу Степового - ISW

08:17

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українські бійці виснажують та нищать окупантів

08:10

На нас чекає новий раунд внутрішніх розборокПогляд

07:34

У Криму - потужна "бавовна", пролунали близько 30 вибухів: що відомо

Росія розпалюватиме війни в кількох країнах, військові поразки можуть запустити революцію - СнєгирьовРосія розпалюватиме війни в кількох країнах, військові поразки можуть запустити революцію - Снєгирьов
06:44

Нічна атака дронів: на Вінничині прогримів вибух

06:10

За що ми воюємо?Погляд

05:05

"Його залишки розтануть": експерт розкрив, скільки ще Путін буде президентом РФВідео

04:37

В України може з'явитися можливість бити ракетами по Росії - ЗМІ

Реклама
03:20

"Економіка може "перегрітися": чим РФ загрожує збільшення витрат на оборонку

02:55

Випадкове фото Пугачової та малолітніх дітей Галкіна потрапило в мережу

02:25

"Процес розпаду РФ неминучий": Тука сказав, чого бояться Європа і СШАВідео

01:35

Експерт спрогнозував, що може спровокувати бунти в Росії

00:50

"Поставки зброї припиняться": у США зробили гучну заяву про військову допомогу Україні

00:33

Потрібно знайти три цукерки серед снігових ельфів: надзвичайно складна загадка

00:01

ГУР анонсувало удари по Севастополю, Кримському мосту та Новоросійську найближчим часом

04 грудня, понеділок
23:45

Чому слово "меценат" раніше писали з великої літери: Авраменко розповів "секрет"Відео

23:04

Маразм міцнішає: поні з популярного мультика визнана в РФ екстремісткою

22:49

Колишній глава ЦРУ розніс Захід і назвав три причини зриву контрнаступу ЗСУ

22:35

Пролунали вибухи і почалася пожежа: росіяни атакували Харківщину "шахедами"

Реклама
22:26

На півдні - "врожай" з полонених окупантів, Росія влаштувала нове "пекло" на фронті

22:17

Весь рік буде успішним та у достатку: у який колір вдягнутися на Новий рік-2024Відео

21:33

Синові відомого ведучого потрібна термінова операція

21:28

Звільнення ЗСУ територій і розпад Росії: Тука назвав оптимальний сценарійВідео

21:09

Путін пригрозив країнам Балтії, поставивши дивну умову

21:02

17-річна дочка Фреймут похвалилася бойфрендом і "видатними здібностями"

20:21

"Будемо жорстко вимагати": Польща хоче скасувати транспортний безвіз для українців

20:17

Під Бахмутом Росія тисне на ЗСУ піхотою, бронетехніку "відклала на потім"

20:17

Поїде на G20 і може потрапити за ґрати: президент Бразилії висміяв Путіна

20:08

"За рішенням трійок - розстрілювати": Хливнюк пояснив артистам "поза політикою", чому війна їх стосується

20:02

Мосійчук про оборону Півдня: Правоохоронці мають дати чесну відповідь на питання, чому командування не виконало інструкцію

19:49

Ведуча 1+1 показала новонароджену доньку та назвала її незвичайне ім'я

19:30

У Севастополі все менше російських кораблів - OSINT

19:21

Антициклон та холоднеча не відступають: в Україні вдарить 15 градусів морозу

19:16

Зима ускладнить бої, НАТО надасть Україні довгострокову підтримку - Столтенберг

19:10

Нова термобарична бойова частина в Shahed-131/136: що цеПогляд

19:03

ЗСУ потужно атакували нафтобазу окупантів у Луганську - у СтратКомі підтвердили удар

18:48

Російські окупанти вбили відомого українського ексфутболіста

18:48

2024 рік стане роком зрушень на фронті: Снєгирьов - про поразку РФ

18:42

Григорій Козловський: наші хлопці з "Руху" U-13 достойно перемогли у турнірі Number One Cup актуально

Реклама
18:24

Росія почала наступ на сході України: екскомандир "Азову" розповів про велику небезпеку

18:21

Ідеальні 6 вправ, якщо вдома мало місця: тренування для крихітної квартири на 6 хвилинВідео

18:03

Дідух заввишки 6 метрів і сучасна коляда: подробиці проєкту "Різдво. Ти не один"

18:01

В Україні змінять порядок мобілізації: у Раді розкрили подробиці

17:59

Хто з українців може залишитися без субсидії і як цього не допустити

17:43

Старий Новий Рік 2024: дата і прикмети згідно з новим церковним календарем

17:38

Крістіна Орбакайте повернулася в РФ, щоб розважатися з путіністамиВідео

17:35

Рис творить чудеса: навіщо досвідчені господині кладуть кілька зерен в сільничку

17:32

Без жертв не обійшлось: в РФ фура на швидкості влетіла в колону РосгвардіїВідео

17:25

Безногий і однорукий фігурист-путініст Костомаров захотів стати боксером

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти