Наступ ЗСУ на Мелітополь: українські бійці виснажують та нищать окупантів

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів на сході / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що станом на 5 грудня російські загарбники продовжують активно тиснути поблизу Авдіївки, в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У Генштабі ЗСУ у Facebook повідомили, що окупанти також наступають на Куп’янському та Лиманському напрямках, за добу Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області − за добу відбили 18 атак окупантів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку захисники продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Просування ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що українські військові стримують окупантів під Бахмутом та наступають на двох напрямках. ЗСУ нанесли ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.

відео дня

ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини. За даними аналітиків ISW відомо, що противник уже визнав уразливість своїх наземних ліній зв'язку на лівому березі регіону.

ЗСУ наступають та просуваються на двох напрямках. Впродовж минулої доби 17 жовтня відбулось 69 бойових залучень. Ворог завдав загалом 3 ракетних та 35 авіаційних ударів. Росіяни не припиняють обстріли.

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