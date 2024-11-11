РФ запустила 74 дрони по 9 областях, є загиблі, поранені та руйнування: усі деталі

Загарбники атакували Україну дронами і ракетами. Вдалося збити 39 ворожих дронів, ще частина були локаційно втрачені. У кількох областях загинули люди.

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РФ запустила 74 дрони по 9 областях, є загиблі, поранені та руйнування/ колаж: Главред, фото: ДСНС України у Миколаївській області і Запорізькій областях

Що відомо:

РФ запустила 74 дрони і 2 ракети, їх довелося збивати в 9 областях

Внаслідок удару РФ вже відомо про 6 загиблих у двох областях

Також є постраждалі та руйнування

Країна-агресорка Росія у ніч на понеділок, 11 листопада, вдарила по Україні дронами і ракетами. Загарбники запустили по нашій державі 74 безпілотники, серед яких ударні дрони "Шахед" і дрони невстановленого типу. Також вони випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованої Запорізької області.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві ракети Х-59/69 і 39 ворожих дронів. Збиття ворожих цілей відбувалося у дев’яти областях – Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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"30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території", – зазначили у Повітряних силах.

Удар РФ по Україні в ніч на 11 листопада/ Повітряні сили ЗСУ

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

У Миколаєві загинули п’ятеро людей

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти вкотре атакували місто, є пошкодження у житловій забудові. Він розповів, що внаслідок нічної атаки по місту загинули п’ятеро цивільних.

"Внаслідок прильотів є пошкодження житлових будинків у різних районах міста, а також нежитлових приміщень. На одному з прильотів сталась пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють наші комунальні служби. Продовжуються обстеження території поряд. Ліквідація наслідків прильоту триває", – зазначив міський голова Миколаєва.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що ворог атакував місто дронами "Шахед". Внаслідок ворожої атаки загинули п’ятеро людей, постраждала 45-річна жінка, її госпіталізовано до медичного закладу. На місці за психологічною допомогою звернулись 22 людини.

"Відбулися пожежі в багатоповерховому та приватному будинку, які були оперативно ліквідовані. Один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання", – зазначив голова ОВА.

У Запоріжжі загинула одна людина

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще 21 була поранена. Вісім людей були госпіталізовані, серед них 4-річний хлопчик.

"Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, пошкоджений гуртожиток. Одна людина загинула", – зазначив Федоров.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Ввечері 10 листопада повідомлялося, що РФ атакувала Україну балістикою і КАБами – у двох містах пролунали вибухи. Російські окупанти атакували Запоріжжя та Дніпро.

Вранці 11 листопада стало відомо, що РФ завдала авіаударів по Запоріжжю – є загиблий, серед постраждалих – діти. Унаслідок атаки постраждали три хлопчики 4, 16 і 17 років і дві дівчинки 15 і 17 років. Загалом поранено 21 людину.

Також стало відомо, що в ніч на 11 листопада РФ атакувала дронами Миколаїв, загинули 5 осіб. Під удар потрапив приватний одноповерховий будинок і чотириповерхівка. Сталося руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому поверсі та пожежа на 4 і 3 поверхах чотириповерхового будинку.

Після цього стало відомо, що у багатьох областях України зникло світло. В понеділок, 11 листопада, в частині України запровадили екстрені відключення світла у зв’язку з загрозою ударів по енергетиці. Електроенергія зникла у восьми областях.

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