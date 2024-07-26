РФ запускає по Україні дрони з пінопласту: в Reuters розкрили нову тактику ворога

Росія за останні два-три тижні здійснила п'ять атак з використанням двох нових типів безпілотників, розповів представник ГУР.

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Росія використовує дешеві дрони-розвідники/ Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Росія почала використовувати дешеві безпілотники для виявлення систем протиповітряної оборони України. Дрони допомагають російським окупантам визначати місця розташування української ППО, а також слугують приманками, пише Reuters.

За останні два-три тижні Росія застосувала два нових типи безпілотників у п'яти атаках. Ці дрони виготовлені з пінопласту і фанери. Один тип дронів оснащений камерою і SIM-картою українського мобільного телефону для передачі зображень росіянам.

"Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де стоять кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати картинку, де розташовані всі наші засоби протиповітряної оборони", - розповів представник ГУР Андрій Черняк. відео дня

Як зазначають у виданні, ці дані стали ще одним підтвердженням того, що Росія адаптує свою тактику і випробовує нові технології, щоб отримати перевагу під час щоденних ракетних та безпілотних атак на міста та інфраструктуру України.

Іранські "Шахеди", які летять до цілі та вибухають при зіткненні, стали основним засобом повітряних атак окупантів. Україна, у свою чергу, намагається всіма силами приховати розташування своїх систем ППО.

За словами Черняка, нові безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але мають вигляд звичайних "Шахедів" і літають у групах з ними. Інший новий тип безпілотників ворога також не містить вибухівки або може містити її в невеликій кількості і використовується як приманка. Ці безпілотники важко відрізнити від звичайних ударних, тому їх теж потрібно збивати, щоб виявити розташування систем ППО України.

Черняк роповів, що нові російські безпілотники, ймовірно, коштують лише близько 10 тисяч доларів за одиницю, незважаючи на їх велику дальність польоту. Тому вони є значно дешевшими у виробництві, ніж ракети протиповітряної оборони. Нові БПЛА також можуть літати на висоті 1000 метрів, що робить недосяжними для кулеметів та автоматичних гвинтівок.

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Атаки РФ по Україні та невідомі БПЛА - подробиці

Нагадаємо, у ніч на 20 липня під час атаки ворог застосував не лише ракети та дрони-камікадзе Shahed-136, а й новий тип БПЛА, який наразі не ідентифікували. Конструкція цього дрона значно відрізняється від відомих моделей Shahed-136.

24 липня українські захисники вдруге збили дрон невідомого типу, який, згідно з даними Defense Express, схожий на іранські Shahed. Збитий дрон впав на відкритій місцевості і залишився майже неушкодженим. Профіль і маркери невідомого дрона вказують на його схожість з іранським Shahed, зокрема за схемою літаючого крила та чорним кольором.

Як повідомляв Главред, у вечір суботи, 20 липня, в частині областей України оголосили повітряну тривогу, пов'язану з російською атакою дронів. Окупанти тоді запустили близько 30 БпЛА.

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