УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ запускає по Україні дрони з пінопласту: в Reuters розкрили нову тактику ворога

Руслана Заклінська
26 липня 2024, 21:58
114
Росія за останні два-три тижні здійснила п'ять атак з використанням двох нових типів безпілотників, розповів представник ГУР.
РФ запускає по Україні дрони з пінопласту: в Reuters розкрили нову тактику ворога
Росія використовує дешеві дрони-розвідники/ Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Росія почала використовувати дешеві безпілотники для виявлення систем протиповітряної оборони України. Дрони допомагають російським окупантам визначати місця розташування української ППО, а також слугують приманками, пише Reuters.

За останні два-три тижні Росія застосувала два нових типи безпілотників у п'яти атаках. Ці дрони виготовлені з пінопласту і фанери. Один тип дронів оснащений камерою і SIM-картою українського мобільного телефону для передачі зображень росіянам.

"Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де стоять кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати картинку, де розташовані всі наші засоби протиповітряної оборони", - розповів представник ГУР Андрій Черняк.

відео дня

Як зазначають у виданні, ці дані стали ще одним підтвердженням того, що Росія адаптує свою тактику і випробовує нові технології, щоб отримати перевагу під час щоденних ракетних та безпілотних атак на міста та інфраструктуру України.

Іранські "Шахеди", які летять до цілі та вибухають при зіткненні, стали основним засобом повітряних атак окупантів. Україна, у свою чергу, намагається всіма силами приховати розташування своїх систем ППО.

За словами Черняка, нові безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але мають вигляд звичайних "Шахедів" і літають у групах з ними. Інший новий тип безпілотників ворога також не містить вибухівки або може містити її в невеликій кількості і використовується як приманка. Ці безпілотники важко відрізнити від звичайних ударних, тому їх теж потрібно збивати, щоб виявити розташування систем ППО України.

Черняк роповів, що нові російські безпілотники, ймовірно, коштують лише близько 10 тисяч доларів за одиницю, незважаючи на їх велику дальність польоту. Тому вони є значно дешевшими у виробництві, ніж ракети протиповітряної оборони. Нові БПЛА також можуть літати на висоті 1000 метрів, що робить недосяжними для кулеметів та автоматичних гвинтівок.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Атаки РФ по Україні та невідомі БПЛА - подробиці

Нагадаємо, у ніч на 20 липня під час атаки ворог застосував не лише ракети та дрони-камікадзе Shahed-136, а й новий тип БПЛА, який наразі не ідентифікували. Конструкція цього дрона значно відрізняється від відомих моделей Shahed-136.

24 липня українські захисники вдруге збили дрон невідомого типу, який, згідно з даними Defense Express, схожий на іранські Shahed. Збитий дрон впав на відкритій місцевості і залишився майже неушкодженим. Профіль і маркери невідомого дрона вказують на його схожість з іранським Shahed, зокрема за схемою літаючого крила та чорним кольором.

Як повідомляв Главред, у вечір суботи, 20 липня, в частині областей України оголосили повітряну тривогу, пов'язану з російською атакою дронів. Окупанти тоді запустили близько 30 БпЛА.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

БПЛА дрони війна Росії та України атака дронів
Реклама

Головне за день

РФ запускає по Україні дрони з пінопласту: в Reuters розкрили нову тактику ворога

РФ запускає по Україні дрони з пінопласту: в Reuters розкрили нову тактику ворога

21:58 Україна
Олімпіада-2024: як проходить церемонія відкриття ігор в Парижі

Олімпіада-2024: як проходить церемонія відкриття ігор в Парижі

21:26 Україна
Росія боїться перемоги Гарріс на виборах: розкрито причини метушні Кремля

Росія боїться перемоги Гарріс на виборах: розкрито причини метушні Кремля

20:25 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Коли ТЦК перестануть вручати повістки на вулицях: відповідь Міноборони 2481

Коли ТЦК перестануть вручати повістки на вулицях: відповідь Міноборони

Стрілець залишив прощальну записку батькові: спливли нові деталі про вбивство Фаріон 2311

Стрілець залишив прощальну записку батькові: спливли нові деталі про вбивство Фаріон

Літаки ворог, найімовірніше, не врятував: які наслідки атаки на аеродром Саки 1327

Літаки ворог, найімовірніше, не врятував: які наслідки атаки на аеродром "Саки"

Повернеться нестерпна спека: де в Україні вдарить +37 градусів 1223

Повернеться нестерпна спека: де в Україні вдарить +37 градусів

Останні новини

22:48

Бійці ЗСУ ризикують залишитися без зарплат: що сталося

21:58

РФ запускає по Україні дрони з пінопласту: в Reuters розкрили нову тактику ворога

21:38

Чи вийде застосувати F-16 на полі бою в 2024 році: посол здивувала заявою

21:26

Олімпіада-2024: як проходить церемонія відкриття ігор в ПарижіФото

21:16

Буде ніби із магазину – як почистити мельхіор: моментально прибирає будь-який брудВідео

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати УкраїніПогрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні
20:48

"Угода з дияволом, що веде в пекло": Подоляк розкрив небезпеку мирної угоди з РФ

20:25

Росія боїться перемоги Гарріс на виборах: розкрито причини метушні Кремля

20:08

Чи закінчиться у РФ військова техніка у 2025 році: відповідь розвідки Естонії

19:29

"Маємо готуватися до найскладніших ситуацій": Укренерго про вимкнення світла взимку

Реклама
19:22

Від неприємного запаху не залишиться й сліду: чим годувати кота, щоб не смерділа сечаВідео

19:00

Як Захід українськими ракетами розвʼязує собі рукиПогляд

18:55

Вбивство Ірини Фаріон: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

18:17

Будуть повністю оточені: окупанти створюють котел для ЗСУ під Торецьком - Bild

18:09

Це була обманка: зʼявилося відео удару "Іскандерів" по макетах Patriot і літаківВідео

18:03

Світло вимикатимуть лише на кілька годин: як діятимуть графіки 27 липня

17:34

РФ проводить обманні маневри на півдні: в ГУР назвали справжній напрямок наступу ворога

17:21

Як відіпрати іржу: копійчаний засіб моментально творить справжні диваВідео

17:16

Його ураження не випадкове: деталі атаки на паром "Славянин" - Плетенчук

16:54

Укренерго про світло: найскладніший період літа минув, чи чекати покращень - прогноз

16:52

Альтернатива угоді з РФ: в ОП пояснили, як Україна може закінчити війну

Реклама
16:51

Хто замовив Фаріон: як будуть розглядати резонансну справу?Відеоблоги

16:27

"Немає змоги тримати оборону": в ЗСУ розкрили критичну ситуацію в районі Кринок

16:13

Дістане Москву з Берліна: Британія хоче створити зброю проти "ядерки" - ЗМІ

15:59

12-річна Валерія Єжова про волонтерство всупереч всьому, рідних в окупації та сотні тисяч гривень, передані військовим

15:48

BILD пише про підготовку великого наступу РФ у Часовому Яру: що відомо

15:48

Світло у Києві вимикатимуть по-іншому: що та коли зміниться для містян

15:38

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому "Саки" в Криму: деталі

15:19

Тисячі боєголовок по всьому світу: які країни мають ядерну зброю і скількиВідео

15:14

Припинення вогню без виведення військ: відомо, якими будуть наслідки для України

15:13

Ще один український співак заявив про готовність іти на фронт

14:58

Потап і Настя Каменських виступлять на одній сцені з "хорошими росіянами" - деталі

14:32

Не стримала емоцій: дочка Фаріон висловилась в сторону ймовірного вбивці

14:21

Антимонопольний комітет оприлюднив умови купівлі міжнародним інвестором CRH двох цементних заводів в Україні

13:54

Як чистити маслюки: лайфхак збереже ваш час і нерви

13:26

1,5 млрд євро на оборону: ЄС передав Україні перший транш з прибутків активів РФ

13:15

Алсу вирішила відібрати у колишнього чоловіка по-максимуму

12:30

Літаки ворог, найімовірніше, не врятував: які наслідки атаки на аеродром "Саки"

12:29

Повернеться нестерпна спека: де в Україні вдарить +37 градусів

11:37

Стрілець залишив прощальну записку батькові: спливли нові деталі про вбивство Фаріон

11:19

Пентагон помилився на 2 мільярди: до України відправлять додаткову допомогу

Реклама
11:10

Як по-іншому можна сказати слово "ніколи": є кілька різних варіантівВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 27 липня: Свиням - боротьба із залежністю, Кроликам - відпочинок

10:48

Сонце припікатиме вище за норму: якою буде погода в Україні в серпні 2024 року

10:06

Понад 4 млн осіб оновили дані: у Міноборони зробили заяву про темпи мобілізації

09:58

Не відповідає і не виходить на зв'язок: Нікіта Пресняков потрапив у біду

09:58

РФ перекидає сили з Херсонщини: окупантів знищують разом із технікою

09:46

Коли ТЦК перестануть вручати повістки на вулицях: відповідь Міноборони

09:12

Гороскоп на завтра 27 липня: Ракам - неймовірна можливість, Козерогам - чудові новини

09:07

Знову не в ті двері: путініст Філіп Кіркоров узявся за старе

08:44

ЗСУ відбили одну з найбільших атак окупантів на заході Донеччини – ISW

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти